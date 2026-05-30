俳優の小手伸也（52）が30日、大阪市内で初の主演舞台「コテンペスト」（7月17〜19日、COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール）の取材会を開いた。

同作はシェークスピアの「テンペスト」を現代の日本に移した異色作で、小手が「そろそろシェークスピアがやりたい」と方々にアピールして実現させた念願の舞台。

しかし、フタを開けてみると「稽古場はすでに笑いが巻き起こってまして…完全なるコメディーです」と告白。「テンペスト」は、弟アントーニオの策略で島流しにあった兄の王プロスペローが、妖精とともに魔法を使って復讐（ふくしゅう）を企てる…というストーリーだが「てっきり僕がプロスペローだと思っていたんですが、どうやら妖精の役で、妖精の方を主役に置き換えての復讐劇」と衝撃の配役を明かし驚かせた。

すでに観念したのか「真正面からシェークスピアをやって“役者冥利（みょうり）に尽きるぜ”としびれたかったんですが、企画段階ですぐに立ち消えました。存分に吉田鋼太郎さんの演出を受ける気満々だったんですけど、これでは、鋼太郎さんには呼ばれないなあ」と自嘲気味に嘆いた。

しかも共演が鈴木保奈美（59）に、片桐仁（52）ら個性的な面々がズラリ。「皆さんのキャラが強すぎて完全に食われています。このままでは“僕はかすむ”と不安と葛藤の中、自分を奮い立たせている真っ最中」と弱音を吐いて笑わせた。

「テレビや映画で知ってくださってる人は“アクの強い変なヤツ”と思ってるでしょうが、演劇での小手伸也は、それどころではないです。ところどころ、ちゃんとテンペストになっていますし、かなり面白いモノになりそうなので、ぜひ生の僕を召し上がってください」と最後まで笑わせながらアピールした。