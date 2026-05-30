松嶋尚美、「お父さんがすごく有名人で…」チャットGPTに相談した事情に言及…阿部慎之助氏騒動めぐり
タレントの松嶋尚美が5月30日放送のカンテレ『ドっとコネクト』（毎週土曜 前11：20）に生出演し、プロ野球・読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動に言及した。
【写真】「イケメン」「大人っぽくなってる」松嶋尚美が公開した14歳長男の“顔出し”ショット ※親子2ショットは2枚目
阿部前監督は25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。また娘本人がしたためた手紙では「チャットGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよとの説明書きがなされ、それでお電話をさせて頂きました」など通報に至った経緯を説明していた。
神戸学院大学教授の中野雅至氏は、娘による手紙が読み上げられたことを疑問視。「あの手紙によって阿部さんって思ってるより悪くないっていう印象が流れた」と指摘し、一方で「娘の方が逆に悪い印象になってしまった」とコメントした。
松島は「でもさあ」と切り出し「自分のお父さんがすごく有名人で、友達に相談しにくいよね。絶対言われるもん、自分の家族のこと」と父が有名人であるという事情を汲み取りつつ「誰に相談するって一番口堅いのは、チャッピー（チャットGPT）。だからそこに相談する気持ちも分かる」と話していた。
【写真】「イケメン」「大人っぽくなってる」松嶋尚美が公開した14歳長男の“顔出し”ショット ※親子2ショットは2枚目
阿部前監督は25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。また娘本人がしたためた手紙では「チャットGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよとの説明書きがなされ、それでお電話をさせて頂きました」など通報に至った経緯を説明していた。
松島は「でもさあ」と切り出し「自分のお父さんがすごく有名人で、友達に相談しにくいよね。絶対言われるもん、自分の家族のこと」と父が有名人であるという事情を汲み取りつつ「誰に相談するって一番口堅いのは、チャッピー（チャットGPT）。だからそこに相談する気持ちも分かる」と話していた。