◇ナ・リーグ ドジャース−フィリーズ（2026年5月29日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が29日（日本時間30日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席も中前打を放ち、今季4度目の1試合3安打をマークした。

4−2の8回1死で迎えた第4打席は相手2番手・メイザの内角シンカーに若干、詰まらされたものの中前に運びHランプを灯した。1試合3安打は今月17日（同18日）のエンゼルス戦以来、10試合ぶりで今季4度目となった。

初回の第1打席は相手先発・ウィーラーに直球で追い込まれると、最後は1ボール2ストライクからの5球目、外角に沈むカーブで空振り三振に打ち取られた。

3回1死の第2打席はウィーラーに対し、1ボールからの2球目、低めスプリットを捉え、2戦連発となる右越え10号ソロ。2桁本塁打は18、19年と21〜25年に続き計8度目で、03〜05年、07、09〜11年の松井秀喜の7度を抜いて、日本人最多となり、メジャー通算700打点に到達した。

5回2死の第3打席は中前打で5試合ぶりにマルチ安打をマークした。

投打同時出場した27日（同28日）のロッキーズ戦は初回に相手先発・菅野智之から9号先頭打者アーチを放ち、登板2試合続けて本塁打をマークし投手・大谷を自ら援護。投げても6回1失点で5勝目を挙げた。前日28日（同29日）は試合がなかった。