歌手和田アキ子（76）は30日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。最近、口の中が乾燥しているとしてせきがよく出ると、最近の体調について打ち明けた。

入院中だというリスナーからの声が紹介されていた際、和田は突然「ちょっと、せきが出てきた。すみません」と述べ、トークを一時中断。ともにパーソナリティーを務めるフリーアナウンサー垣花正が話す横で、和田が少しせきこんでいるような様子が流れた。

落ち着いた後で再び話し始めた和田は、「最近、お医者さまに行ったら、のどが異様に乾燥しているらしいんですよ。口の中が…歯医者さんに指摘されて」と「ドライマウス」の状態であることを明かし、「『からせき』がよく出るんですよ。今みたいに、急に」と打ち明けた。

その上で、「前から言っているけれど、私、シェーグレン（症候群）という病気を持っているんですね」と、全身性の自己免疫疾患として知られる病名を口にしながら、「膠原（こうげん）病のいちばん下の方ですが、一応、難病（に指定されている病気）なんですけどね」と口にした。

「ドライアイ、ドライマウス…口が乾くんですよ。加湿器を入れてもらっているんですが、急にせきが出るんです」と述べ、「すみません。失礼致しました」と、リスナーに呼び掛けた。

垣花は「曲を流している間、そこにあるものを飲んでください」と心配そうに語りかけたが、和田は「せきが止まったから、なんともないから。普通にしゃべってもいいよ」と、笑いながら応じていた。