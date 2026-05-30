「『鎧真伝サムライトルーパー』CHARACTER SONG ALBUM vol.1」リリース＆サムライトルーパー達が歌うオリジナルソング「サムライソウル」のMVが公開！

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ガンダムシリーズ、ラブライブ！シリーズなどオリジナル映像作品の数々を生み出した株式会社バンダイナムコフィルムワークスのアニメーション制作スタジオSUNRISE Studios（サンライズスタジオ）※が制作する『鎧伝サムライトルーパー』の完全新作『鎧真伝サムライトルーパー』が2026年1月6月（火）より分割2クールで放送・配信中。

『鎧真伝サムライトルーパー』（よろいしんでんサムライトルーパー）とは、1988年4月〜1989年3月に放送されたアニメ『鎧伝サムライトルーパー』シリーズの正統続編となるTVアニメ。約40年の時を経てついに2026年1月6日（火）より放送・配信がスタートしたが、第1話の放送時には、「サムライトルーパー」や「ナスティ」といった関連ワードがXのトレンドを占め、話題となっている。

監督は『銀魂』、『おそ松さん』を手掛ける藤田陽一、シリーズ構成・脚本は『仮面ライダービルド』、映画『クローズZERO』、『テルマエ・ロマエ』など戦隊・特撮モノや実写を手掛ける武藤将吾、メインキャラクターデザインは『ラブライブ！』『ラブライブ！サンシャイン‼』、TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』のキャラクターデザインを務める室田雄平、ヨロイギアデザイン原案は、『鎧伝サムライトルーパー』の鎧デザインを担当し、昨今は『SSSS.DYNAZENON』で怪獣デザインを担当した岡本英郎と豪華スタッフが集結。また、今作でサムライトルーパー演じるのは、数々の話題作に出演する豪華キャスト5名。主人公・凱役を石橋陽彩、上杉魁人役を榎木淳弥、北条武蔵役を村瀬 歩、北条大和役を武内駿輔、石田紫音役を熊谷健太郎がつとめる。

このたび、「『鎧真伝サムライトルーパー』CHARACTER SONG ALBUM vol.1」が2026年5月27日に発売されたのを記念し、2026年6月24日に発売となる「『鎧真伝サムライトルーパー』CHARACTER SONG ALBUM vol.2」に収録されているオリジナルソング「サムライソウル」のMVが公開された。

●リリース情報

『鎧真伝サムライトルーパー CHARACTER SONG ALBUM vol.1』

5月27日発売



価格：￥3,850（税込）

仕様：描き下ろしイラストジャケット/特製ブックレット

＜収録内容＞

TOKIO 歌：凱

人にやさしく 歌：北条大和

お気楽浄土へ 歌：凱、上杉魁人、北条武蔵、北条大和

Runner 歌：織田龍成

サムライハート 歌：凱、上杉魁人、織田龍成

ブレイブ・トルーパー 歌：凱、上杉魁人、北条武蔵、北条大和、織田龍成

ブレイブ・トルーパー short ver.

ブレイブ・トルーパー inst.

歌唱キャスト(キャラクター名：役者名)

凱：石橋陽彩 、上杉魁人：榎木淳弥、北条武蔵：村瀬歩、北条大和：武内駿輔、織田龍成：増田俊樹

『鎧真伝サムライトルーパー CHARACTER SONG ALBUM vol.2』

6月24日発売



価格：￥3,850（税込）

仕様：描き下ろしイラストジャケット/特製ブックレット

＜収録内容＞

涙のリクエスト 歌：北条武蔵

リンダ リンダ 歌：北条大和

サムライハート 歌：凱、北条武蔵、北条大和、石田紫音

夢を信じて 歌：石田紫音

My Revolution 歌：凱

雨上がりの夜空に 歌：上杉魁人

サムライソウル 歌：凱、上杉魁人、北条武蔵、北条大和、石田紫音

サムライソウル short ver.

サムライソウル inst.

全9曲収録

歌唱キャスト(キャラクター名：役者名)

凱：石橋陽彩、上杉魁人：榎木淳弥、北条武蔵：村瀬歩、北条大和：武内駿輔、石田紫音：熊谷健太郎

詳細はこちら

https://www.samurai-trooper.net/news/detail.php?id=23137&offset=12

●作品情報

TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』

分割２クールで放送・配信中

第2クール2026年7月放送・配信決定！

TOKYO MX 毎週火曜23時30分〜

関西テレビ 毎週火曜25時19分〜

BS11 毎週水曜24時00分〜

配信

見放題最速配信

2026年1月6日(火)より毎週火曜24:00〜配信中

U-NEXT

アニメ放題

dアニメストア

他配信サイトは公式サイトをチェック！

https://www.samurai-trooper.net/onair/

＜Introduction＞

かつて人間界を恐怖に陥れた

妖邪界の封印が解けると、

数多の妖邪兵が侵攻を開始した。

人類の危機に駆けつけたのは、

若き五人のサムライたち。

その名は、

サムライトルーパー！！

彼らの闘いの日々が、

新たに幕を開ける！

【STAFF】

原作：矢立 肇

監督：藤田陽一

シリーズ構成・脚本：武藤将吾

メインキャラクターデザイン：室田雄平

ヴィランキャラクターデザイン：ことぶきつかさ

ヨロイギアデザイン原案：岡本英郎

アニメーションヨロイギアデザイン：鈴木卓也

総作画監督：山中純子、田中智子

メインアニメーター：西村博之

画面設計デザイン：齋藤 瑛

美術監督：田山 修

色彩設計：田中美穂

CGディレクター ：鈴木雅臣、郄橋圭佑

撮影監督：石黒瑠美

編集：坂本久美子

音響監督：田中 亮

音楽：片山修志（Team-MAX）

アニメーション制作：サンライズ

製作：「鎧真伝サムライトルーパー」製作委員会

【CAST】

凱：石橋陽彩

上杉魁人：榎木淳弥

北条武蔵：村瀬 歩

北条大和：武内駿輔

石田紫音：熊谷健太郎

織田龍成：増田俊樹

ナスティ柳生：木下紗華

新垣美麗：Lynn

山野 純：下野 紘

真田 遼：草尾 毅

羽柴当麻：野島裕史

伊達征士：置鮎龍太郎

毛利 伸：佐々木 望

秀 麗黄：西村朋紘

羅真我：小西克幸

サスケ：佐藤拓也

サイゾウ：鳥海浩輔

カマノスケ：寺島拓篤

セイカイニュードー：杉田智和

イサニュードー：天粼滉平

ネヅ:鈴村健一

アナヤマ:沢城千春

ウンノ:竹内良太

カケイ:遠藤大智

モチヅキ:熊谷俊輝

ヤシマノサグメ：坂本真綾

インメイ：子安武人

MUSIC

OP：「YOAKE」 blank paper

ED：「POWER」ONE OR EIGHT

＜『鎧伝サムライトルーパー』（よろいでんサムライトルーパー）とは＞

俺の心を鎧が走る！

『鎧伝サムライトルーパー』はサンライズ制作による、1988年4月〜1989年3月に放送されたTVアニメーション。

OVA3作品『鎧伝サムライトルーパー 外伝』（1989年）、『鎧伝サムライトルーパー 輝煌帝伝説』（1989年〜1990年）、『鎧伝サムライトルーパー MESSAGE』（1991年）のほか、ほしの竜一によるコミカライズ化（コミックボンボン（講談社刊））も展開されている。“鎧擬亜”（ヨロイギア）を持つ5人の少年が、運命に導かれて集結し、妖邪帝王・阿羅醐が率いる”妖邪”の軍勢と戦うストーリー。

そして2026年1月6日（火）より、正統続編である『鎧真伝サムライトルーパー』の放送・配信が開始した。

©SUNRISE

関連リンク

TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』公式サイト

https://www.samurai-trooper.net/