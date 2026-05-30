◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２点リードの８回１死走者なしで迎えた４打席目は中前打を記録し、１０試合ぶりの３安打固め打ちとなった。２番手左腕メイザの初球の内角低めの際どい球に積極的にスイングすると、打球を中前に運んだ。

２点リードの３回１死走者なしで迎えた第２打席。カウント１―０からの２球目、右腕ウィーラーのスプリットを捉えると、打球速度９９・９マイル（約１５９・３キロ）で右翼ブルペンに飛び込んだ。２試合連続となる１０号で、６年連続の２ケタ本塁打を達成。イチロー、松井秀喜に次いで日本人史上３人目となる米通算７００打点に到達した。リーグトップ２１本塁打で独走するシュワバーの目の前で飛び出した大谷の衝撃アーチに、本拠地は熱狂の渦に包まれた。４点リードの５回２死走者なしで迎えた３打席目は中前打を放ち、５試合ぶりのマルチ安打をマークしていた。

休養日を挟んで迎えるフィリーズとの３連戦。大谷は２７日（同２８日）のロッキーズ戦では「１番・投手、指名打者」で出場し、投げては６回無安打１失点、７奪三振の好投で５勝目（２敗）を挙げて、防御率が規定投球回未到達ながら０・８２となった。打っても初回先頭、菅野智之投手（３６）から９号を放ち、決勝打となる先制点をたたき出した。試合後には「（状態は）ちょっとずつ上がってきている感じ。あとは角度がつけば、（スタンドに）入るような打球がもっと増えるのかな。スイングスピード、打球速度ともにいい傾向」と手応えを口にしていた。