のん、“ディズニー満喫コーデ”に反響 リュックにはキャラアイテムが“ぎっしり”「全身でエンジョイしてる」「ディズニー大好きの熱量がスゴ〜く伝わってきます」
俳優・アーティストののん（32）が28日、自身のブログを更新。東京ディズニーシーに出かけたことを報告し、“ディズニーコーデ”を披露した。
【全身ショット】リュックにはキャラアイテムが“ぎっしり”！のんのディズニー満喫コーデ
この日、のんは「冒険と」と題したブログを更新すると、「最初の装備 雨の中でも楽しかった」とつづり、ディズニーシーを訪れた際の写真を複数枚アップした。
のんは、全身ブラックコーデで、Tシャツやパンツにはミッキーマウスのプリントがされている。ほかにも、ミッキーモチーフのサングラス、ミニーモチーフのカチューシャ、“たくさん”のキャラクターグッズを付けたリュックを身に着け、パークならではの装いを楽しむ様子が収められている。
また、雨の中、ネイビーのレインポンチョを着ながらはしゃぐ姿も。両手を大きく広げて笑顔を見せる写真からは、悪天候にも負けずアトラクションや園内散策を満喫した様子がうかがえる。
コメント欄には「ミッキーコーデ可愛い」「ディズニー大好きの熱量がスゴ〜く伝わってきます」「ポンチョ姿もカワイイ」「全身でエンジョイしてる」「はしゃいでるのんちゃん可愛い」「楽しんでる時の笑顔素敵」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【全身ショット】リュックにはキャラアイテムが“ぎっしり”！のんのディズニー満喫コーデ
この日、のんは「冒険と」と題したブログを更新すると、「最初の装備 雨の中でも楽しかった」とつづり、ディズニーシーを訪れた際の写真を複数枚アップした。
のんは、全身ブラックコーデで、Tシャツやパンツにはミッキーマウスのプリントがされている。ほかにも、ミッキーモチーフのサングラス、ミニーモチーフのカチューシャ、“たくさん”のキャラクターグッズを付けたリュックを身に着け、パークならではの装いを楽しむ様子が収められている。
コメント欄には「ミッキーコーデ可愛い」「ディズニー大好きの熱量がスゴ〜く伝わってきます」「ポンチョ姿もカワイイ」「全身でエンジョイしてる」「はしゃいでるのんちゃん可愛い」「楽しんでる時の笑顔素敵」などと、さまざまな反響が寄せられている。