Superfly越智志帆、第2子妊娠を報告 秋頃出産予定「経験ひとつひとつが一期一会」 夫はフジファブ金澤ダイスケ
Superflyの越智志帆（42）が30日、自身のインスタグラムを更新し、第2子妊娠を発表した。出産は秋頃を予定している。
【写真】夫の「フジファブリック」金澤ダイスケ
越智は「お久しぶりです」の書き出しで「この度、第二子を授かりました。出産は秋ころです」と報告。
続けて「二度目の経験ですが、相変わらずドキドキすることも多く、どんなことも、経験ひとつひとつが一期一会なんだなと感じています。しばらくの間はステージに立つ予定はありませんが、また笑顔でお会いできるのを楽しみにしております」と伝え「みなさまも、素敵な毎日をお過ごしください！」と呼びかけている。
越智は、2018年4月にフジファブリックのキーボード・金澤ダイスケとの結婚を発表。22年5月に第1子出産を報告し、インスタでは「妊婦期間の音楽活動はスペシャルな体験ばかりでした。母になり、これからどんな作品が生まれるのか、楽しみです」などと思いを明かしている。
【写真】夫の「フジファブリック」金澤ダイスケ
越智は「お久しぶりです」の書き出しで「この度、第二子を授かりました。出産は秋ころです」と報告。
続けて「二度目の経験ですが、相変わらずドキドキすることも多く、どんなことも、経験ひとつひとつが一期一会なんだなと感じています。しばらくの間はステージに立つ予定はありませんが、また笑顔でお会いできるのを楽しみにしております」と伝え「みなさまも、素敵な毎日をお過ごしください！」と呼びかけている。
越智は、2018年4月にフジファブリックのキーボード・金澤ダイスケとの結婚を発表。22年5月に第1子出産を報告し、インスタでは「妊婦期間の音楽活動はスペシャルな体験ばかりでした。母になり、これからどんな作品が生まれるのか、楽しみです」などと思いを明かしている。