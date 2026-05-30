Netflix週間視聴ランキング（番組）：『地獄に堕ちるわよ』4週連続1位、韓国ドラマ『ワンダーフールズ』2位に初登場【5/18/26 - 5/24/26】
動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（5月18日〜5月24日）を発表。映画以外の番組部門では、『地獄に堕ちるわよ』が4週連続1位を獲得した。香港と台湾でもTOP10入りしている。
【動画】パク・ウンビン × チャ・ウヌ - 師匠”の超能力に大興奮（本編映像）
2位には、Netflixの韓国ドラマ『ワンダーフールズ』が初登場。64の国・地域でTOP10入りし、13の国・地域で1位を獲得。グローバルランキング（非英語番組部門）は2位を獲得した。
2000年問題（Y2K）への不安が世界中を覆っていた1999年を舞台にした、アクションコメディ。物語の主人公は、ごく普通の市民たち。どこか不器用で冴えない彼らが、ある日突然“超能力”を手に入れたことから、街を脅かす悪に立ち向かうことになる。
架空の地方都市・ヘソン市では、2000年を目前にして不可解な出来事が相次ぐ。住民たちが次々と姿を消し、さらに街には不気味な新興教会が勢力を拡大。かつて街を恐怖に陥れた出来事を思い起こさせる不穏な空気が広がっていく。
そんな中、超能力を手にした“はみ出し者”たちは、自分たちこそが街を救える唯一の存在であることに気づいていく。しかし、彼らは決して完璧なヒーローではない。新たな力を持て余しながらも、失敗を繰り返しつつ、街の平和を守るため奮闘する姿が描かれる。
本作で注目を集めるのが、主演のパク・ウンビン、チャ・ウヌの共演だ。
『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』で知られるパク・ウンビンは、思いがけない出来事に巻き込まれ、超能力を得るウン・チェニ役を演じる。
一方、『女神降臨』などで人気を博したチャ・ウヌは、不可解な失踪事件を追う特別公務員イ・ウンジョン役で出演。街で起こる異変に強い疑念を抱きながら真相を追っていく。
さらに、『おつかれさま』のチェ・デフン、『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』のイム・ソンジェ、そしてチェニの唯一の家族であり厳格な祖母のキム・ジョンボク役をキム・ヘスク（『賢い医師生活』）が務める。
演出を手がけるのは、『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』で高い評価を受けたユ・インシク監督。パク・ウンビンとは再タッグとなり、前作とはまったく異なる世界観で新たな魅力を引き出している。
全8話構成。各話約1時間で構成されており、青春ドラマ、ミステリー、アクション、コメディが融合した作品となっている。世紀末のノスタルジックな空気感と、超能力ヒーローものの楽しさを掛け合わせた、とびきりワイルドな世紀末アクションコメディだ。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（5月18日〜5月24日）
1：地獄に堕ちるわよ（トップ10入り週数：4）
2：ワンダーフールズ（1）
3：素晴らしき新世界（3）
4：3年A組-今から皆さんは、人質です-（2）
5：転生したらスライムだった件 第4期（7）
6：九条の大罪（8）
7：黄泉のツガイ（7）
8：田鎖ブラザーズ（6）
9：リボーン 〜最後のヒーロー〜（4）
10：銀河の一票（5）
【動画】パク・ウンビン × チャ・ウヌ - 師匠”の超能力に大興奮（本編映像）
2位には、Netflixの韓国ドラマ『ワンダーフールズ』が初登場。64の国・地域でTOP10入りし、13の国・地域で1位を獲得。グローバルランキング（非英語番組部門）は2位を獲得した。
架空の地方都市・ヘソン市では、2000年を目前にして不可解な出来事が相次ぐ。住民たちが次々と姿を消し、さらに街には不気味な新興教会が勢力を拡大。かつて街を恐怖に陥れた出来事を思い起こさせる不穏な空気が広がっていく。
そんな中、超能力を手にした“はみ出し者”たちは、自分たちこそが街を救える唯一の存在であることに気づいていく。しかし、彼らは決して完璧なヒーローではない。新たな力を持て余しながらも、失敗を繰り返しつつ、街の平和を守るため奮闘する姿が描かれる。
本作で注目を集めるのが、主演のパク・ウンビン、チャ・ウヌの共演だ。
『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』で知られるパク・ウンビンは、思いがけない出来事に巻き込まれ、超能力を得るウン・チェニ役を演じる。
一方、『女神降臨』などで人気を博したチャ・ウヌは、不可解な失踪事件を追う特別公務員イ・ウンジョン役で出演。街で起こる異変に強い疑念を抱きながら真相を追っていく。
さらに、『おつかれさま』のチェ・デフン、『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』のイム・ソンジェ、そしてチェニの唯一の家族であり厳格な祖母のキム・ジョンボク役をキム・ヘスク（『賢い医師生活』）が務める。
演出を手がけるのは、『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』で高い評価を受けたユ・インシク監督。パク・ウンビンとは再タッグとなり、前作とはまったく異なる世界観で新たな魅力を引き出している。
全8話構成。各話約1時間で構成されており、青春ドラマ、ミステリー、アクション、コメディが融合した作品となっている。世紀末のノスタルジックな空気感と、超能力ヒーローものの楽しさを掛け合わせた、とびきりワイルドな世紀末アクションコメディだ。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（5月18日〜5月24日）
1：地獄に堕ちるわよ（トップ10入り週数：4）
2：ワンダーフールズ（1）
3：素晴らしき新世界（3）
4：3年A組-今から皆さんは、人質です-（2）
5：転生したらスライムだった件 第4期（7）
6：九条の大罪（8）
7：黄泉のツガイ（7）
8：田鎖ブラザーズ（6）
9：リボーン 〜最後のヒーロー〜（4）
10：銀河の一票（5）