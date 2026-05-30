超絶余計な世話を焼き始めた旦那さん。そりゃ怒られますよね。

でも、これしきのことではめげません！

そんな余裕あるわけないのに「英会話を始めてみたら？」なんてことまで言い出して…!?

>>【まんが】どうして妻は努力しない？

(ウーマンエキサイト編集部)