ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「はぁ…妻は家事も育児も頑張れるって言ってたくせに！」夫が産後ボ… 「はぁ…妻は家事も育児も頑張れるって言ってたくせに！」夫が産後ボロボロの妻に突きつけた『生活改善プログラム』の中身がヤバすぎた… 「はぁ…妻は家事も育児も頑張れるって言ってたくせに！」夫が産後ボロボロの妻に突きつけた『生活改善プログラム』の中身がヤバすぎた… 2026年5月30日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 超絶余計な世話を焼き始めた旦那さん。そりゃ怒られますよね。でも、これしきのことではめげません！そんな余裕あるわけないのに「英会話を始めてみたら？」なんてことまで言い出して…!?>>【まんが】どうして妻は努力しない？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】どうして妻は努力しない？ 「奥さまが羨ましい」と泣き落とし!? 部下に距離を詰められる夫…仲良し夫婦に忍び寄る影の正体とは 「いないって言って！」義妹の必死のお願い…あなたの頼みを聞く義理はない【私が義妹と縁を切った理由 Vol.131】