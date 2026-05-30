FRUITS ZIPPERが、新曲「ぱわーオブらぶ」を5月29日に配信リリース。また、MVのティザー映像も公開となった。

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本楽曲は、“ごはんも、おやつも、睡眠も、日常のすべてが重なり合って、この世界はフルパワー（＝ふるっぱー）になる”というメッセージを、言葉遊びを交えて届ける一曲。作詞作曲は、FRUITS ZIPPERの楽曲を数多く手掛けるヤマモトショウが担当。人と人とのあいだで生まれる“パワーの循環”を描いた、愛とエネルギーがあふれるナンバーとなっている。

MVティザー映像では、カラフルかつポップな世界観で踊るメンバーたちが登場。5月31日よりメンバーのソロティザー映像も公開され、本編は6月7日に公開を予定している。

なおFRUITS ZIPPERは、現在4周年記念アリーナツアー『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』を開催中。ツアーは折り返しに入っており、香川県、北海道、愛知県、兵庫県、そして福岡県での千秋楽公演を控えている。さらに、7月15日には5thシングルCDも発売予定。全国各所でリリースイベントを開催中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）