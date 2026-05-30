【迷惑なレジ客】「後ろの大行列、見えてる？」セルフレジで子供に“全部ピッ”をやらせる母親に賛否噴出！【作者に聞く】
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100円ショップで、レジ待ちの長蛇の列。原因は、バーコードを一個ずつ「ぴっ」とさせる親子だった!?オムニウッチー(@omni_uttii821)さんの体験談「セルフレジ」を紹介しよう。
■読者からは「2〜3品だけスキャンして終わりにすればいいのに」の声も！
100円ショップのセルフレジに長い列ができていた。オムニウッチーさんは「使い方がわからない高齢の方だったり外国の方だったり…まだまだ有人レジが必要なケースはあると思うので、お店側も臨機応変に対応していかないと難しいんだろうなぁと感じた」と振り返る。
コメント欄には「やるのは構わないが、2〜3品だけスキャンして終わりにすればいいのに」「後ろを気にしてほしい」といった声が寄せられ、待っている側の気持ちや状況を判断すべきという声が相次いだ。
そんな本作「セルフレジ」を描いたオムニウッチーさんは2019年の春ごろからエッセイ漫画を描き始めた。Instagramでは雑貨店に訪れる珍客の姿を中心に描き、ブログでは学生時代や恋愛のエピソードを公開している。
日常の「あるある」や誰もが一度は抱いたことのあるモヤモヤを、ユーモアを交えて届けてくれるオムニウッチーさん。次にセルフレジの列に並ぶとき、私たちは後ろの視線にどれだけ想像力を働かせられるだろうか？そんな気づきと共感が、彼女の描く世界には詰まっている。今回話題となった本作をきっかけに、気になる方は彼女のブログやSNSをのぞいてみると、新たな発見があるかもしれない。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
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