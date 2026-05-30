極上の肌触りで眠りを変える。寝室を格上げする【クモリ】の敷きパッドが、快適な睡眠環境を整えAmazonで販売中！
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毎日洗えていつでも清潔。肌に馴染む心地よさが魅力の【クモリ】の敷きパッドが、家族の快眠を支えAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
毎日の睡眠をより快適に。桃の皮のような微起毛加工を施したピーチスキン生地が、素肌にやさしく馴染む。吸湿速乾性に優れ、中綿入りでふんわりとした感触を実現した。オールシーズン対応で、洗濯後も素早く乾くため清潔な環境をキープできる。ワイドキングサイズで着脱も楽々、日々の暮らしに寄り添う一枚だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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桃の皮のような微起毛加工を施したピーチスキン生地を採用。水洗い加工による自然なシワ感がやわらかな風合いを生み出し、使うほどに肌へ馴染む心地よさを提供する。
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高い通気性と速乾性を備えており、湿気を逃がしてムレにくい。中綿入りでふんわりとした感触がありながら、洗濯後も素早く乾くため、いつでも清潔に保てる。
さらっとした肌触りで夏は涼しく、冬は暖かさをキープするオールシーズン対応仕様。季節を問わず一年中快適な寝心地をサポートし、敏感肌の方にも適している。
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四隅にゴムバンドが付いており、マットレスへの着脱が非常に簡単。耐久性が高く毛玉やほつれができにくいため、長く愛用できる実用的な設計となっている。
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