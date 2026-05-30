女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が1日から第10週に入る。

吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。田中ひかる氏の「明治のナイチンゲール 大関和物語」を原案とし、文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代に、看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上は大関がモデルの一ノ瀬りん、上坂は鈴木がモデルの大家直美を演じる。

主題歌は3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」の「風と町」。語りは歌手の研ナオコが務める。

第10週（6月1日〜6月5日）は「疾風に勁草を」。

ゆき（中井友望）が担当していた患者の小野田（宮地雅子）が亡くなり、ゆきはふさぎ込む。りん（見上）と直美（上坂）が心配する中、バーンズ先生（エマ・ハワード）の特別授業が行われる。4カ月後、りんと直美は外科を離れ内科で実習することになり…