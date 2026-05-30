2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のころんが29日に誕生日を迎えて、バースデーグッズ「ころん BIRTHDAY GOODS 2026」の販売をSTPR ONLINE STOREで開始した。

今回は、クッションとアクリルスタンドキーホルダーの全2種類。チェック柄とポップなモチーフのデザインがかわいい「ころやぎちゃん」のクッションと、キービジュアルを使用したアクリルスタンドキーホルダーだ。アクリルスタンドキーホルダーは、アクリルスタンドとして飾るだけでなく、キーホルダーとしても使用できる2WAY仕様となっている。さらに、全アイテムが含まれる「コンプリートセット」は、「ころん」にちなんだ5600円として、単品で購入するよりも安い価格に設定した。

ころんはこの日の生配信で「スタッフさんにボクはころんなので5600円で販売できるもので、最高のものを作らせてくださいとお願いして完成したグッズです。かわいいでしょ、このクッション！」とうれしそうに紹介していた。

来週の6月4日には、ついにグループのすとぷりが結成10周年を迎える。お祭り尽くしの初夏となりそうだ。