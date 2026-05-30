漫才コンビ「トミーズ」が30日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。元巨人監督の阿部慎之助氏（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて私見を述べた。

トミーズ雅（66）は「監督やなくて、娘さんを守らないと」と切り出し、言及。プロ野球の監督が、成績によって去就が左右される職業であることに触れ「そういう職業をやっている人が、6月に切られたところで、覚悟してやってはるから」とも。

続けて「だからええねんけど、長女よ。長女さんの人生を…これから18（歳）やから、もうキラキラしていないとあかんわけ。これを守ってあげないとあかん」と長女を気づかった。

これに、トミーズ健（66）は「だから復帰した方がいい。長女のために、一番は長女のために復帰したらいいねん」と話していた。

阿部前監督は東京都渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして25日午後7時10分ごろ、児童相談所から110番通報があり、駆けつけた警察官が逮捕した。

関係者によると阿部前監督は自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして仲裁に入った。しかし娘に言い返されて「カッとなった」などと供述している。

仲裁した際にたたかれた形になった長女が児童相談所に通報した。長女にけがはなく、けんかをしたことや通報してしまったことに反省しているという。阿部前監督は26日午前0時すぎ、調べを受けた警視庁渋谷署から釈放された。その後同日昼、監督辞任が発表された。