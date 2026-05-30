冷蔵庫なしでこの冷たさ！？【ダーマレーザー】なくなる前にGETしたい「数量限定ひんやりパック」

手頃な価格ながら、成分や使い心地へのこだわりでも注目されている【ダーマレーザー】のシートマスクシリーズ。中でも人気の高い「スーパーVC100マスク」から、夏にぴったりのひんやり冷感タイプが数量限定で登場しました。暑い日の帰宅後やお風呂上がりにも気持ちよく使えそうな「ダーマレーザー スーパーVC100（冷感）マスク」を、実際に試してみました。

数量限定！ 人気のVCマスクに、冷感タイプが登場

【ダーマレーザー】「スーパーVC100（冷感）マスク」7枚入 \880（税込）

ダーマレーザーシリーズを代表する存在ともいえる「スーパーVC100マスク」に数量限定で登場したこちら。メントールによるひんやり感とティーツリー系成分をプラスした冷感タイプです。通常のVC100マスクらしい保湿感はそのままに、軽やかでみずみずしい使い心地にも注目。「冷感」と聞くと、実際どのくらいひんやりするのかも気になるところです。

冷感だけで終わらない、夏のお手入れにうれしい処方

成分面で注目したいのは、4種のビタミンC系整肌成分とナイアシンアミド。毛穴まわりやキメの乱れが気になる肌を、つるんとなめらかな印象へ整えるような構成です。セラミドNPも配合されており、さっぱり一辺倒ではなく、うるおい感にも配慮された印象。

さらに、グリチルリチン酸2Kやティーツリー葉エキスも配合。汗や皮脂で肌がゆらぎやすい季節にも使いやすそうで、ひんやり心地よいだけで終わらないバランスのよさを感じました。

ひたひたの美容液と、涼やかな香りが印象的

袋から取り出すと、シート全体に美容液がたっぷり。袋の中にも液が残るほどひたひたで、うれしい反面、垂れないよう少し注意したいくらいです。シートはほどよい厚みのある、メッシュのような素材感。肌に密着しやすいやわらかさがあり、ハーブや柑橘を思わせる爽やかな香りも印象的。顔にのせる前から、香りとともにすーっと涼やかな気配を感じました。

貼った瞬間ひんやり。想像以上の冷感に驚き

実際に顔にのせると、貼った瞬間からひんやり。冷蔵庫で冷やしていたわけではないのに、ここまで冷たく感じるのは少し驚きでした。心地よさはありつつ、清涼感ははっきりめ。肌が敏感な日は、無理せず短時間から試すのがよさそうです。

美容液はみずみずしいテクスチャーで重たさは少ないのに、シートを外したあとはしっとり感のある後肌に。外した直後に残るひんやり感は、私の場合は5分程度で落ち着きました。お風呂上がりや帰宅後に使えば、暑さでこもった気分までふっと切り替わりそう。夏のスキンケアの頼もしい存在になりそうです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F