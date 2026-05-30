鎌田大地とウィル・ヒューズとのやり取りが話題

イングランド1部クリスタル・パレスは今季のUEFAカンファレンスリーグ（ECL）を制し、欧州初タイトルを獲得した。

所属する日本代表MF鎌田大地もチームメートとともに満面の笑みで優勝の喜びに浸った。

クリスタル・パレスは昨季、FAカップを制してクラブ初のタイトルを獲得。さらに今季開幕前にはリバプールとのコミュニティー・シールドを制するなど、オリバー・グラスナー監督の下で快進撃を続けている。それらに続くタイトルがECL。スペイン1部ラージョ・バジェカーノとの決勝を1-0で制した。

鎌田はドイツ1部フランクフルトでもグラスナー監督と共にUEFAヨーロッパリーグ制覇を経験しており、クリスタル・パレスでは加入2年目で3つ目のタイトルとなった。

普段はピッチ内外で淡々とした振る舞いを見せる鎌田も、チームメートと共に笑顔で優勝トロフィーを掲げる姿が注目を集めている。MFウィル・ヒューズに両頬をつままれててニッコリと笑った表情はSNSでも話題に。ファンからは「この関係いいね」「とんでもなくいい写真」「可愛すぎる」「笑顔足りないと思われてるのかな」「あまり見たことない表情」といったコメントが寄せられるなど大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）