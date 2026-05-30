星野源＆乃木坂46メンバーら新作アニメ映画に出演 配役不明『GROTESQQQUE』キャスト発表
アニメ監督・アニメーターの錦織敦史とアニメーション制作スタジオCloverWorksのタッグで贈る、オリジナル新作アニメーション映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』（2026年公開）のキャスト情報が発表された。豪華声優陣のほか、星野源や乃木坂46の一ノ瀬美空、井上和、冨里奈央、中西アルノなどアイドルや俳優たちも出演する。
【画像】星野源や乃木坂46らが演じる予定のキャラクターたち
同作は、それぞれに異なる世界観を持つ『エリィアンズ』、『夜露死駆★少女』、『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』の３つの作品で構成される作品で、「アイドルマスター」、「ダーリン・イン・ザ・フランキス」にて監督、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』にて総作画監督を務めた錦織敦史が監督、脚本、キャラクター原案を担当。制作は「SPY×FAMILY」、「ぼっち・ざ・ろっく！」をはじめ、数々の人気作品を世に送り出してきたアニメーション制作スタジオCloverWorksが担当する。
『エリィアンズ』は、宇宙人の少女が宇宙局に勤める公務員とバディを組んで「友だち」探しにドタバタ奔走。『夜露死駆★少女』は、少女たち【ギャルP】が集い、ゲーム〈クイーン・オブ・バタフライ〉の勝者を巡って行われる、狂乱のバトルロワイアル。『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』は、純血のヴァンパイアと、彼女に吸血され”感染“することで生き延びた3人の少女が、人類が滅びて荒廃した世界をワゴン車で旅をする物語。
『GROTESQQQUE-グロテスク-』という1つのタイトルに、設定も舞台も異なる3作品が溶け合う。そんな各作品に出演キャストが一挙解禁となり、安済知佳、市ノ瀬加那、一ノ瀬美空(乃木坂46)、井上和（乃木坂46）、内田真礼、大久保瑠美、釘宮理恵、冨里奈央（乃木坂46）、富田美憂、中西アルノ（乃木坂46）、長谷川育美、早見沙織、星野源、南沙良と声優、俳優、アイドル、アーティストなど様々なジャンルで活躍中の豪華な面々が出演することになった。
それぞれがどんなキャラクターを演じるのか、配役は後日発表される。
【画像】星野源や乃木坂46らが演じる予定のキャラクターたち
同作は、それぞれに異なる世界観を持つ『エリィアンズ』、『夜露死駆★少女』、『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』の３つの作品で構成される作品で、「アイドルマスター」、「ダーリン・イン・ザ・フランキス」にて監督、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』にて総作画監督を務めた錦織敦史が監督、脚本、キャラクター原案を担当。制作は「SPY×FAMILY」、「ぼっち・ざ・ろっく！」をはじめ、数々の人気作品を世に送り出してきたアニメーション制作スタジオCloverWorksが担当する。
『GROTESQQQUE-グロテスク-』という1つのタイトルに、設定も舞台も異なる3作品が溶け合う。そんな各作品に出演キャストが一挙解禁となり、安済知佳、市ノ瀬加那、一ノ瀬美空(乃木坂46)、井上和（乃木坂46）、内田真礼、大久保瑠美、釘宮理恵、冨里奈央（乃木坂46）、富田美憂、中西アルノ（乃木坂46）、長谷川育美、早見沙織、星野源、南沙良と声優、俳優、アイドル、アーティストなど様々なジャンルで活躍中の豪華な面々が出演することになった。
それぞれがどんなキャラクターを演じるのか、配役は後日発表される。
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