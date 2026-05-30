23日、東京の代々木公園では、「ラオスフェスティバル2026」が開催され、開会式には愛子様のお姿があった。

式典ではラオス国立舞踊団による歓迎の舞や、アンパイ駐日ラオス大使による歓迎のあいさつなどが行われた。

愛子様は催しの一つひとつを熱心にご覧になり、終わるたびに温かな拍手を送られた。

また、開会を告げるテープカットにもご参加。ラオス語で「1、2、3」を意味する「ヌン、ソーン、サーム」というかけ声に合わせてテープを切ると、柔らかな笑顔がこぼれていた。

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愛子様の国際交流活動について考えるとき、その特徴は「これから本格化していく段階にありながら、すでに現代的な要素を多く備えている点」にある。

単なる儀礼的な交流ではなく、学びや日常の延長線上にあるリアルな国際感覚が感じられるのが大きな魅力だ。

まず一つ目の具体例として挙げられるのが、学習院での教育環境を通じた国際的な素養の形成だ。愛子様は学習院幼稚園、初等科から大学まで進まれており、その中で英語教育や国際理解教育に継続的に触れてきた。

大学では、日本文化だけでなく他国の社会や思想にも関心を広げる内容を学ばれているとされる。こうした教育的背景は、単なる語学力にとどまらず、「異文化を理解しようとする姿勢」という点で、将来の国際交流活動の土台になるものだ。

二つ目の具体例は、公的な場における外国人との接し方だ。たとえば、宮中行事やレセプションなどでは、海外からの賓客（ひんきゃく）と接する機会がある。愛子様はそうした場で、にこやかで落ち着いた態度を見せ、相手の話に丁寧に耳を傾ける姿が報じられている。

こうした振る舞いは、言葉以上に重要な「非言語コミュニケーション」として評価されるポイントだ。国際交流においては、流ちょうな英語よりも「相手を尊重する姿勢」が信頼関係を築く鍵になることが多く、その意味で非常に重要な要素を既に備えていると言える。

赤十字社で実務的な国際関係との関わりも

三つ目の具体例として、赤十字関連のご関心がある。愛子様は2024年に日本赤十字社に就職され、社会貢献活動に関わる道を選ばれた。この赤十字という組織は、もともと国際的なネットワークを持ち、災害支援や人道支援を世界規模で展開している。

つまり、ここでの経験はそのまま国際社会との接点につながる。将来的には海外赤十字との交流や国際会議への関与なども考えられ、単なる「皇族としての交流」にとどまらない、実務的な国際関係への関わりが期待される。

四つ目の視点として、「同世代との国際交流の可能性」がある。これまでの皇室外交は、どちらかといえば国家元首や高位の外交官との交流が中心だった。しかし愛子様の世代では、同年代の若者同士の対話がより重要になってくる。

たとえば、海外の王族や若いリーダーとの交流、あるいは学生レベルでの文化交流などを通じて、「次世代同士のつながり」を築く役割が期待される。これは従来の外交とは異なる、より柔らかく継続的な関係構築につながる。

日本にとっての意味も見逃せない。愛子様のような若い皇族が自然体で国際交流に関わることは、日本のイメージそのものを変える可能性がある。

従来の「格式中心」の印象に加え、「親しみやすさ」「共感力」といった側面が強調されることで、日本という国がより身近に感じられるようになる。実際に、穏やかな笑顔や丁寧な所作は、海外メディアでもポジティブに取り上げられることが多い。

一方で、今後の課題としては「経験の蓄積」がある。現時点では、海外公式訪問などの機会はまだ限られている。しかしこれは逆に言えば、これから積み重ねていく余地が大きいということでもある。

例えば、将来的に海外訪問が実現すれば、現地の人々との直接交流や文化体験を通じて、より深い関係を築くことが可能になる。その一つひとつが、日本と相手国の関係にとって長期的な価値を持つものになるはずだ。

文/志水優 内外タイムス