100均姉妹店の蓋が凄い！他店だと倍以上の値段なのに…！アレに付け替えるだけの木のブロック

アロマグッズの種類が豊富な、ダイソーの姉妹店スタンダードプロダクツで気になる商品を発見！エッセンシャルオイルのキャップを外して付け替えるだけで、省スペースで気軽にアロマを楽しめるアイテムです。オイルを染み込ませることで香りを優しく拡散。他店だと倍以上するのに、価格は220円（税込）とお手頃です！

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商品情報

商品名：キャップディフューザー（四角）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：スタンダードプロダクツ

JANコード：4550480832333

香りを気軽に楽しめる！スタンダードプロダクツの高コスパアロマグッズ

アロマグッズの種類が豊富な、ダイソーの姉妹店スタンダードプロダクツ。特に、材質にヒノキを使ったアイテムが充実しており、日常に自然にアロマを取り入れたいという方にぴったりなんです！

今回は、そんなスタンダードプロダクツで見つけた『キャップディフューザー（四角）』という商品をご紹介します。

別売りのエッセンシャルオイルの瓶についているキャップと付け替えることで、手軽にアロマを楽しめるグッズです。

価格は220円（税込）と、スタンダードプロダクツのアロマ商品の中でもかなりお安いです！お手頃価格なので、香油の種類によって買い替えしやすいのは魅力です。

香油の瓶がピタッとハマるサイズの穴が開いており、この部分にキャップを取り外した瓶を装着するだけなので、簡単に扱えるのもGOOD。

また、廃棄しやすいのもポイント！アロマストーンだと多くの自治体で不燃ごみとされているので廃棄にひと手間かかりますが、これなら劣化したら気軽に処分しやすいです。

キャップと付け替えて傾けるだけ◎優しく香って癒される！

まず、別売りの5mlのエッセンシャルオイルのキャップを取り外します。

そして、キャップディフューザーを瓶に取り付けます。

表面にオイルが染み出てくるまで、数回逆さまにします。

油分が染み出る場合があるようなので、気付かずに触れて手や洋服が汚れないように注意が必要です。

やわらかく香りが拡散されて、置いた周辺がいい香りに包まれます。香りの強さは傾ける回数で調整はできるので、感覚を掴めば自分好みの香り方にできるのも嬉しいです。

何より、特別な道具が要らず省スペースで楽しめて、どこにでも設置しやすいのがメリット。火も使わないので安心してアロマを楽しめます。

今回は、スタンダードプロダクツの『キャップディフューザー（四角）』をご紹介しました。

この手のグッズはお手頃なものでも500円以上、高価なものだと1,000円以上で販売されているようです。220円（税込）で買えるのはありがたい！

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。