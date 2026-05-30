そのアイシャドウ老け見えです！40代が避けるべきカラーと似合う色の選び方＆メイクテク

コスメコンシェルジュ・元美容部員のIkueです。「昔と同じアイシャドウを使っているのに、なんだかしっくりこない」「メイクすると逆に疲れて見える気がする…」そんな違和感を感じたことはありませんか？実はその原因、“アイシャドウの色選び”にあるかもしれません。40代になると、以前似合っていたカラーが浮いて見えたり、くすみを強調してしまうこともあります。でも大丈夫！色選びと塗り方を少し見直すだけで、目元はぐっと若々しく垢抜けた印象に変わります。今回は、40代が避けたい老け見えアイシャドウカラーと、似合う色の選び方、さらに今っぽく見せるメイクテクをわかりやすく解説します。

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STEP1 グレー・くすみブラウンを広範囲に塗りすぎている

40代の目元で注意したいのは、グレー系やくすみブラウン系アイシャドウの使い方です。大人っぽく見えるカラーですが、広範囲にしっかり塗ってしまうと、目元の影やくすみを強調し、疲れた印象や老け見えにつながることがあります。

改善ポイントは、“温かみ”を意識すること。40代には、コーラルブラウン・ピンクブラウン・オレンジベージュなど、ほんのり血色感を感じるカラーがおすすめです。

締め色として濃いブラウンを使う場合も、目尻やキワだけにポイント使いすると重たく見えません。

また、アイホール全体に濃い色を広げるのではなく、明るめカラーをベースにして、濃い色は控えめに。色をのせる範囲を見直すだけでも、目元の印象はぐっと軽く見えますよ。

STEP2 パール・ラメを“盛りすぎ”ている

目元を明るく見せたいからと、ラメやパールをたっぷり使っていませんか？実はこれ、40代の目元では逆効果になることがあります。

大粒ラメや強いパール感を広範囲に使うと、小ジワやまぶたの凹凸を目立たせてしまう原因になります。さらに、光が悪目立ちすることで頑張ってる感が出てしまい、どこか古い印象になることもあります。

若見えのポイントは、“ツヤは部分使い”すること。ラメは黒目の上や目頭など、ポイントだけに軽くのせるのが正解です。

アイホール全体は、繊細なツヤ感のあるベージュやピンクベージュなど、肌になじみやすいカラーを選ぶと自然な立体感が生まれます。

「盛る」のではなく、「光を足す」くらいの感覚が、大人の目元はちょうどいいバランスです！

STEP3 昔の“囲み目メイク”が抜けていない

昔流行ったアイメイクのまま、目元全体を濃く囲んでいませんか？上下しっかり締め色を入れたり、濃いブラウンを広範囲に塗ったりするメイクは、今の40代では重たく見えやすく、老け見えの原因になることがあります。

特に下まぶたに濃い色をしっかり入れると、クマっぽく見えたり、目元全体が暗く見えてしまうこともあります。

改善するには、「締める場所を減らす」こと。締め色は目尻側やまつ毛キワだけに留め、目元全体を軽く見せるのが今っぽい仕上がりです。

また、下まぶたはラインのように入れるのではなく、目尻側にふんわり影を足す程度がおすすめ。囲みすぎないことで、目元が自然に大きく見えます。

STEP4 “似合う色”を知るだけで目元はぐっと若見え！

40代のアイシャドウ選びで大切なのは、「流行色」よりも今の自分に似合う色を知ること。若い頃にお気に入りだったカラーも、今の肌や目元では少し強く見えたり、『なんだかしっくりこない』と感じることがあります。

でも逆に言えば、似合う色を選ぶだけで、目元の印象はぐっと明るく見えるんです。

40代におすすめなのは、ほんのり血色感のあるカラー。ピンクブラウン、コーラルベージュ、オレンジブラウン、ローズベージュなどは、肌になじみやすく、失敗しにくい色です。

塗り方も大切なポイント。アイホール全体に明るめカラーをふんわり広げ、締め色は目尻側に少しだけのせるのがコツです。

全体を濃く仕上げるより、自然な陰影を作るイメージがおすすめです。

さらに、下まぶたに明るめカラーをほんのり入れると、顔全体がパッと明るい印象になります。「最近アイシャドウがしっくりこない…」と感じるなら、それはメイクの腕ではなく、“色選び”を見直すサインかもしれません。

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40代のアイシャドウメイクは、「昔と同じ」がしっくりこなくなる年代だからこそ、色選びの見直しがとても大切です。

グレーやくすみカラーの使いすぎ、ラメの盛りすぎ、囲み目メイクなどは、知らないうちに老け見えの原因になっていることも…。

大切なのは、血色感のあるカラーを選び、目元を軽やかに見せることです。

今回ご紹介したポイントは、どれも明日のメイクからすぐ取り入れられるものばかり。「最近アイシャドウがしっくりこない」と感じている方は、ぜひ色選びと塗り方を見直してみてください。

ほんの少し変えるだけで、目元の印象がぐっと若々しく見えるはずです。