まさか100均にデカいのあるなんて！海外通販でしか買えないと思ってた「巨大なプレート」

海外の通販サイトSHEINで見つけて気になっていた、巨大サイズのかっさプレート。なんとダイソーに登場していました！ボディのむくみやコリを心地よくほぐせるアイテム。フィットしやすく持ちやすい形状で、スムーズにマッサージできます。ここだけの話、ダイソーのほうがちょっぴりお得に買えますよ…！

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商品情報

商品名：かっさプレート（ボディー用、18cm）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480695051

SHEINで見つけて気になっていた巨大サイズのかっさがダイソーにも登場！

顔や体のむくみやコリを感じたときに、心地よくほぐせるかっさ。海外の通販サイトSHEINで巨大サイズのかっさが売られていて気になっていましたが、なんとダイソーにも登場しました！

エクササイズ用品売り場で見つけた『かっさプレート（ボディー用、18cm）』という商品です。肩や背中、太ももなどの広範囲に使いやすい、大きめサイズのかっさプレートです。

価格は330円（税込）。SHEINでは400円以上の価格で販売されていたので、ダイソーのほうがややお得です！

全長約18cmの大きなかっさプレート。まるでローズクオーツのような色合いの樹脂製です。

肩こりやむくみがひどい箇所に使ってみた！

まずは長時間のデスクワークでむくんだ太ももに使用してみました。本来は素肌の上からオイルやクリームを塗って使用しますが、撮影の都合上、服の上から使用しています。

なだらかなカーブがボディラインにフィットして、心地よくほぐせます。普通のかっさと違って、ハンドルがついているので滑りにくいのがとても良いです！

日頃運動不足なせいか、部位によっては優しくこすっているつもりでも痛く感じました！しかし、擦っていると体がぽかぽかしてきて血流が良くなっているように感じられます。がちがちに固まった肩もぽかぽかに！

1日10分程度を目安に使用すると良いそう。使用後は水気をよく切り、乾燥させてください。

フォームローラーなどと違って、思い立ったらすぐできるのがお気に入り！省スペースでもリラックスできるのが良いなと思います。

今回は、ダイソーの『かっさプレート（ボディー用、18cm）』をご紹介しました。

海外通販で取り寄せなくても、身近なダイソーでお安く買えるのは嬉しい限り！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。