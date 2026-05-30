タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１１時）が３０日に放送され、元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏と妻で元女優の里紗さんが出演した。

この日は「出張ミキティダイニング！」と題して石原氏の地元、神奈川・葉山に藤本らが出向いて料理でおもてなし。料理中に伸晃氏の父で作家・元東京都知事の石原慎太郎氏と里紗さんが初対面した時についてトークが発展した。

「主人の実家に『ごはん食べにおいで』と誘ってもらって行った」里紗さんは、そこで慎太郎氏に「仕事は何やってるの？」と聞かれたという。「一応、俳優業をさせていただいております」と答えた途端、慎太郎氏に「なんだ！女優か！いいお嬢さんだって聞いていたのに、なんだ女優なのか！」と強烈な言葉を浴びたことを明かした。

これに伸晃氏は「でも言い返してた。『あんたの弟、石原裕次郎じゃない！』って」と横やり。里紗さんは「言い返してない！それは心の中で思ってたこと！」と反論し、藤本らを大爆笑させた。