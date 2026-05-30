2.5次元アイドルグループすとぷりらが所属するSTPRから誕生した6人組新グループ「とぅるりぷ」が、ファミリーマートの「ファミマオンラインくじ」公式アンバサダーに就任した。これにあわせて29日からは「とぅるりぷ - True&Lip 〜Charm Collection〜」の販売が始まった。

同商品は、アンバサダー就任にあわせてメンバー自らが景品選定に参加して、リスナーに届けたいアイテムを形にしたオンラインくじ。SNSを中心に人気を集めている「チャームの重ね付け」トレンドを全面的に取り入れた、カスタマイズ型アイテムだ。特長は、A賞のオリジナルチェーンを軸に、各賞で獲得できる多彩なデザインのオリジナルチャームを自由に組み合わせて、「世界に一つ、私だけのアレンジ」を楽しめる仕様となっている。

メンバーのそあらは「グッズも全部かわいいから正直くじだけどハズレがないと思います！」。はりまも「一旦全部ボクが買い占めますね。それくらいかわいい」と胸を張った。

とぅるりぷ公式YouTubeチャンネルでは、メンバーがくじのアイテムを使ってルームプレートを作る様子も公開。新しい体験型プロダクトに注目が集まっている。