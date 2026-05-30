若槻千夏、美脚際立つミニワンピで乗馬 旅行ショットで42歳誕生日報告「抜群スタイル」「ずっと憧れ」と話題
【モデルプレス＝2026/05/30】タレントの若槻千夏が5月28日、自身のInstagramを更新。42歳の誕生日を迎えたことを報告し、沖縄でのミニワンピース姿が反響を呼んでいる。
【写真】42歳美人タレント「見るだけで元気になる」旅行満喫ショット
若槻は「本日42歳になりました。40歳過ぎるともうよく分からなくてWikipediaで2回確認しました！！」と綴り、沖縄旅行の動画や写真を投稿。「午年という事でお馬さんにも乗せてもらいました！！ 」と加え、乗馬の様子も公開した。旅先で楽しんでいる様子の若槻は、白のミニ丈のワンピースや赤のミニスカートを着ており、スラリと美脚が伸びている。
この投稿に「抜群スタイル」「ずっと憧れです」「素敵な年の重ね方ですね」「人生楽しんでて最高」「千夏ちゃんを見るだけで元気になる」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】42歳美人タレント「見るだけで元気になる」旅行満喫ショット
◆若槻千夏、42歳の誕生日を報告 沖縄旅行で美脚スラリ
若槻は「本日42歳になりました。40歳過ぎるともうよく分からなくてWikipediaで2回確認しました！！」と綴り、沖縄旅行の動画や写真を投稿。「午年という事でお馬さんにも乗せてもらいました！！ 」と加え、乗馬の様子も公開した。旅先で楽しんでいる様子の若槻は、白のミニ丈のワンピースや赤のミニスカートを着ており、スラリと美脚が伸びている。
◆若槻千夏の投稿に反響
この投稿に「抜群スタイル」「ずっと憧れです」「素敵な年の重ね方ですね」「人生楽しんでて最高」「千夏ちゃんを見るだけで元気になる」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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