若槻千夏、美脚際立つミニワンピで乗馬 旅行ショットで42歳誕生日報告「抜群スタイル」「ずっと憧れ」と話題

若槻千夏、美脚際立つミニワンピで乗馬 旅行ショットで42歳誕生日報告「抜群スタイル」「ずっと憧れ」と話題