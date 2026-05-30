新山千春、14歳年下の夫と“レア車”シボレーで車中泊キャンプ アウトドアと「リアルな夫婦の会話！」を満喫
2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春（45）が、30日までに自身のブログを更新。レアなシボレー車での車中泊キャンプの様子や、自然体な夫婦時間を公開した。
【動画】ヴィンテージ感漂う車内でゴロンする姿も披露する新山千春
約20年乗り続けた愛車Jeepから「ランドクルーザー70」へ乗り換えた新山は、これまでも新たな愛車との旅の様子を発信。2日間で約1000キロを走破した旅では、同じランクル70のドライバーとの交流も楽しんだことを明かしていた。
この日は、自身のYouTubeチャンネル「chiha room」の最新動画について紹介。「シボレーのレア車で車中泊キャンプ編です!!!」と報告し、「レア車chevy vanに車中泊して、鮎を塩焼きしたり、ジャークチキンを作ったり、大自然の中でのリアルな夫婦の会話！笑」と、アウトドアを満喫した様子をつづった。
あわせて公開された写真には、木々に囲まれたキャンプ場に停車するクラシックなシボレー・バンや、その前で笑顔を見せる新山の姿が並ぶ。黒のプリントTシャツにデニムを合わせたラフなコーディネートで、ヴィンテージ感漂う車内でくつろぐ様子や運転席に座る姿、炭火で焼いた鮎の塩焼きなど、車中泊キャンプならではの時間を披露した。
また、「シボレーの車内の細かいパーツも色々ご紹介しています!!」と動画の見どころも紹介。「レトロパーツに目がない」という新山は、「ハロゲンの目はどうしようもなく可愛いので、ランクル70もロマンのあるハロゲンにしたい!!」と、愛車へのこだわりものぞかせた。
最後は「ぜひぜひみてね！YouTubeはプロフィールからも見れます」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
【動画】ヴィンテージ感漂う車内でゴロンする姿も披露する新山千春
約20年乗り続けた愛車Jeepから「ランドクルーザー70」へ乗り換えた新山は、これまでも新たな愛車との旅の様子を発信。2日間で約1000キロを走破した旅では、同じランクル70のドライバーとの交流も楽しんだことを明かしていた。
あわせて公開された写真には、木々に囲まれたキャンプ場に停車するクラシックなシボレー・バンや、その前で笑顔を見せる新山の姿が並ぶ。黒のプリントTシャツにデニムを合わせたラフなコーディネートで、ヴィンテージ感漂う車内でくつろぐ様子や運転席に座る姿、炭火で焼いた鮎の塩焼きなど、車中泊キャンプならではの時間を披露した。
また、「シボレーの車内の細かいパーツも色々ご紹介しています!!」と動画の見どころも紹介。「レトロパーツに目がない」という新山は、「ハロゲンの目はどうしようもなく可愛いので、ランクル70もロマンのあるハロゲンにしたい!!」と、愛車へのこだわりものぞかせた。
最後は「ぜひぜひみてね！YouTubeはプロフィールからも見れます」と呼びかけ、ブログを締めくくった。