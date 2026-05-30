道端に咲く花や、観賞用のサボテン…日常に溢れている「自然」の背景について考えたことはあるでしょうか。今回は、自然の美しさとおもしろさを伝えることを軸に、ネイチャーガイドや自然教育、ワークショップなど提供され活躍されているノダカズキさんの著書『自然はすごい いつもの道が美しく見える5つの視点』より一部を抜粋してお届けします。

【書影】何の変哲もなかった世界が豊かに見えてくるはずです。ノダカズキ『自然はすごい いつもの道が美しく見える5つの視点』

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植物なのに、葉っぱを捨てる

サボテンが最初に選んだ進化の一手は──葉を捨てることでした。

えっ、葉っぱを？ と驚かれるかもしれません。植物の象徴とも言えるそのパーツを、自ら手放したというのです。なぜそんな決断を下したのか？ その理由は「蒸散」という現象にあります。

蒸散とは、葉っぱから水分が水蒸気として空気中に逃げていくプロセスのことです。ざっくり言えば、植物の「汗」です。しかも常にダダ漏れ。普通の環境なら問題ありませんが、砂漠となると話は別。水が一滴も手に入らない世界で、「汗かき体質」はもはや致命的です。

そこでサボテンは考えました。「だったら、葉っぱごとやめてしまえばいいじゃないか」と。そして、本当にやめました。潔い。あっぱれです。

でも、葉っぱがなかったら光合成はどうする？ そう、当然浮かぶ疑問ですよね。光合成は、多くの植物にとってエネルギー生産の根幹。それを放棄するというのは、言ってみれば“次の仕事が決まってないのに会社を辞める”ようなもの。ちょっと無謀にも思えます。

けれど、サボテンは立ち止まりませんでした。彼らは光合成を「茎」で行うという、新たな道を切り開いたのです。茎で光合成する植物……ちょっと聞き慣れませんが、事実です。よく見ると、サボテンの茎は妙に緑が濃いことに気づくはず。あれは、光合成に必要な色素「クロロフィル（chlorophyll）」をたっぷり含んでいる証拠です。

普通の植物なら、クロロフィルは葉に集中しており茎は薄い緑のイメージだと思います。でも、サボテンはクロロフィルを茎に集約することで、葉の仕事を茎に“アウトソーシング”しているのです。結果、彼らは葉っぱを手放しても、水を守りながらエネルギーはしっかり自給自足しています。

乾燥した大地、ＣＯ２の減少、植物たちの危機──。その極限状況の中で、サボテンは“奇妙さ”を武器にして、したたかに生き残ってきました。

そのちょっと風変わりなフォルムは、生きるために洗練された完全な体なのです。筋トレで言えば、“絞りきった仕上がり”。つまり、サボテンは乾燥地帯を生き抜くために、必要なものだけを残し、余計なものをバッサリと捨ててきた、究極のボディメイクに成功した植物と言えます。

サボテン独自の生きる知恵

サボテンの進化の歴史を振り返ったうえで、他にもサボテンの見え方が変わるおもしろい話をいくつか紹介しましょう。

動物のように逃げられない植物たちは、身を守るために二つの武器を持っています。「化学的防御」と「物理的防御」です。

化学的防御とは、いわゆる「毒」です。ウルシの仲間などが有名ですね。触るとブツブツになる、あれです。毒と聞くと怖そうに聞こえますが、植物にとっては自己防衛そのもの。

私の友人に、「なんでも一度は食べてみないと気がすまない」という困った人がいます。ある日、彼女は漆の葉っぱを天ぷらにして食べました。結果は想像に難くありません。口の中が腫れあがり、数週間、腕や背中がかぶれ続けました。でも彼女は懲りないんですよ。３ヶ月後にはまた別の毒草に手を出し、お腹をゆるくしておりました。

マンゴーもウルシ科の植物です。ウルシノールに似た成分が入っていて、敏感な人は口の周りがかぶれます。実際、森に行かなくても、都会の果物売り場でうっかりウルシかぶれになってしまう人もいるのです。

ただし、植物の毒は何も猛毒ばかりではありません。春の山菜がほんのり苦いのも、れっきとした化学的防御の一つです。動物が食べるのをためらうような味を持つことで、自分の身を守っているのですね。でも、この「ちょっと苦い」が、人間には「旬の味」だったりするわけで、なかなか粋なものです。

トゲの活躍

物理的防御とは、トゲや硬い葉っぱなどの“装備”によって、体を守る方法です。バラやヒイラギが典型例ですね。サボテンも、このタイプの防御に全力投球してきた植物です。

サボテンのトゲは、見た目どおり強力なバリアです。２０１２年の研究では、オプンティア属のサボテンが密集している場所では、家畜が近寄らず、周囲の植物の多様性が高く保たれていたと報告されています。つまりサボテンは、自分だけでなく、周囲の植物コミュニティも守っているのです。



（写真提供：Photo AC）

このトゲは人間の社会でもかなり重宝されてきました。有刺鉄線が発明される前、南米やメキシコではサボテンが生垣として使われていました。特に柱サボテンのような大型の種は、天然の「立ち入り禁止ライン」として大活躍していたのです。

興味深いエピソードがあります。冷戦真っ只中の１９６０年代初頭、キューバ政府は米軍基地への侵入を防ぐため、「サボテンの壁」を建設しました。長さ13キロ、幅３メートル。もちろん、素材はサボテンです。このサボテンの壁は、単なる物理的バリアというより、冷戦の象徴として役割を果たしました。

サボテンのトゲにはほかにも戦略が隠れています。

たとえば、ある研究では、サボテンのトゲを取り除くと茎に届く光の量が大きく増えることがわかりました。つまり、トゲはサングラスのように光を和らげる機能を持つということです。光は植物にとって欠かせないエネルギー源ですが、強すぎる光はむしろストレスになるため、トゲによって適度な量の光に調整しているのです。

さらに、日中の温度上昇を抑え、夜には逆に保温するという、まるで植物界のダウンジャケットのような役割も果たしています。砂漠の気温差は激しく、昼は灼熱、夜は冷え込みます。その極端な環境で、トゲが温度を調整する一種の断熱材になっているのです。

ヒッチハイクで旅をする植物？

トゲの活躍は防御や温度調整にとどまりません。なんと繁殖にも一役買っています。サボテンには、有性生殖（花を咲かせてタネを作る方法）と無性生殖（体の一部から新たな個体を作る方法）があります。後者では、茎の一部が落ちて地面に根づき、クローンのように増えていきます。その際、ウチワサボテンの仲間にはおもしろいトリックがあります。トゲが動物の毛や皮膚に刺さり、それにくっついて移動します。そして、別の場所でその茎が落ちて根づき、新しい個体が誕生するのです。

まるでヒッチハイクで旅をする植物。しかも、乾燥地でも1年ほど生き延びられるという生命力の強さ。水がなくても増えていく、というのはサボテンの大きなアドバンテージです。

トゲは空気中の水分をも回収する役割があります。霧や結露から得た水分は、トゲの先端から根元へと移動し、最後には植物体へと吸収されていきます。重力に逆らって水を運ぶこのプロセスは、トゲの内側にある親水性の粘液の働きによるものです。たった1滴の水も無駄にしない。これぞ砂漠生まれの合理主義。

このように、サボテンはトゲというシンプルな形に、信じられないほど多機能な役割を詰め込んできました。防御、光の遮断、温度調節、繁殖、水分収集としても働きます。これって、人間でいえば「料理しながらYouTube見て、ついでにスクワットもする」みたいな“ながら機能”の塊です。サボテンのトゲは、自然が何万年もかけて作り上げた、超高性能のマルチツール。「一石＊鳥」というのはサボテンにふさわしい言葉です。

私たちはサボテンという植物のたくましさと、自然のデザイン力にあらためて驚かされます。

※本稿は、『自然はすごい いつもの道が美しく見える5つの視点』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。