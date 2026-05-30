小池栄子さん主演のドラマ『ムショラン三ツ星』（NHK総合、土曜午後10時〜）の第2話「俺んちのカレー」が5月30日に放送されます。

【写真】受刑者たちは驚いた様子で…

主人公の銀林葉子は一流レストランの腕利きシェフ。思わぬことで男子刑務所の管理栄養士に転職することに。葉子の仕事は、毎月の献立の作成など事務仕事がメインだが、炊場（すいじょう、炊事工場の略）から呼び出しがかかれば駆けつけなければならない。料理初心者の受刑者たちが朝・昼・晩に行う調理では、ツッコみたくなることばかりが起きる。

「人は果たして本当に変わることができるのか」「食を通していったい自分は何ができるのか？」 かつてミシュランを目指した葉子の“ムショラン三ツ星”への新たな挑戦が始まる！

＊以下、5月30日放送回のネタバレを含みます。

第2話あらすじ



（『ムショラン三ツ星』／(c)NHK）

葉子（小池栄子）は刑務所のひと月分のメニューを決める給食会議に向けて準備を始める。予算は一人分が三食で543円。

バナナやみりんなど使えない食材や決まりもある。

会議当日、厳格な入江総務部長（生瀬勝久）が献立のイカフライレモンに難色を示すが、名取所長（國村隼）の助けで何とか認めてもらう。

その頃受刑者の尾藤（関口メンディー）が、濱崎刑務所の麦メシの量が他の刑務所より少ないとクレームを言い出す。