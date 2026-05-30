感情の揺れを繊細に表現し、青春ものからアクション、サスペンスまでさまざまな作品に出演してきた俳優の倉悠貴さん。『ある日彼女のパンティーが、』（5月31日総合、午後11時〜）でNHKドラマ初主演を飾る。放送中の『豊臣兄弟！』では、軍師・黒田官兵衛として大河ドラマ初出演を果たす予定だ。19歳でのデビュー以来、着実にキャリアを重ねてきた倉さんだが、「反省してばかりの日々。20代は挑戦と失敗の時期」と話す。俳優という仕事に向き合ってきた日々とこれからについて、倉さんに聞いた。（取材・文：婦人公論.jp編集部）

【写真】「ある日彼女のパンティーが、」で想太役を演じる倉悠貴

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反省してばかりの日々

＜2018年、ファッション誌に掲載されたスナップ写真をきっかけに、芸能事務所から声がかかり、翌年19歳の時、ドラマ『トレース〜科捜研の男〜』で俳優デビューした＞

俳優デビューしてから１年くらいでお仕事をいただけるようになって、学校に行くのが難しくなったんです。２年ほど休学して俳優の仕事に集中しました。休学が２年までしかできなかったので退学した時には、後ろ盾がなくなったように感じたんです。「もうこの仕事をやるしかない」と決めて突き進んできました。生きるために頑張ってきたという側面はあります。

仕事では、毎回反省ばかり。少しは成長できているのか、成長していないのかもわからない。自分のお芝居のことだけをひたすら考えてきましたが、キャリアを重ねるにつれて、それだけではだめだと思うようになりました。今は、お芝居はキャッチボールだから、どうやったら相手役の方がやりやすいかを考えています。

俳優としての自分のイメージもできつつあると感じていて。ちょっとクセのある役が多かったので、出演すると「何かありそう」と思われている。これから、そのイメージのままでいくのか、崩すのかというのも考えているところです。

今はいろんな現場にお邪魔させていただいているので、先輩方の背中を追っています。撮影現場では、いろいろな言葉をいただきました。ある現場で松下洸平さんと一緒になった時に、「もっと自分らしくやっていいんだよ」と言ってもらえて。経験を積むにつれ、カメラの位置やセットという制約があるなかで、どう演じたらいいかを悩むようになっていたので、松下さんの言葉は「自分らしさ」を考えるきっかけになりました。

大河の撮影で緊張

＜朝ドラ『おちょやん』で主人公の生き別れの弟役を演じ注目された。順調にキャリアを重ねて、俳優デビューして７年目。大河ドラマ初出演となる『豊臣兄弟！』で演じるのは黒田官兵衛。これまでも岡田准一主演で大河ドラマ化されるなど、数多くの俳優が演じてきた名軍師だ＞

朝ドラには『おちょやん』と『あんぱん』に出演しました。東京制作の朝ドラのスタジオと大河のスタジオは廊下を挟んで隣なのに、廊下を渡る時に空気が変わる感じがしますね。

大河ドラマの撮影は初めてなので、すごく緊張しています。時代劇の経験がたくさんあるわけではないですし、偉大な先輩方が多いので胸を借りながら真摯に撮影に臨んでいます。

大河は衣裳や甲冑を着るし、セリフも難しい。時代劇ならではの所作もある。体の使い方も現代とは違うので、そういう意味での緊張感もあるかもしれません。

黒田官兵衛役は、いろいろな俳優さんが演じてきた役。過去の作品も観ましたが、演技が影響されそうだと思ったので、そこまでしっかりと参考にしたわけではありません。官兵衛は荒木村重の手によって、１年間幽閉されるので、幽閉前と後でガラッと雰囲気を変えたいです。

今は助走期間

俳優の仕事が向いていると思ったことは１度もないけれど、「この仕事が好きだな」と思う瞬間はたくさんあります。いろいろな人に出会えて飽きないのがこの仕事の魅力の一つかな。

毎日同じところに行く、という生活はできないタイプなので、毎回現場が違うという部分は良いのかもしれません。

ひとつひとつの作品に向き合うのが、自分の課題。20代はたくさん挑戦をしてたくさん失敗をしないといけない、助走期間だと思っているんです。

そんな時間を経て、40代になった時に、カメラの存在すら気にせず自由に芝居できるような、唯一無二の俳優になれたらいいですよね。

前回「倉悠貴さんインタビュー前編」はこちら