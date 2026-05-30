ユニクロ「UT」6月コラボまとめ！ 日焼け姿のサンリオデザインや『mofusand』など紹介
さまざまな人気キャラクターやコンテンツとのコラボレーションが人気を集める「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」。今回は6月に発売される、バリーション豊かな注目アイテムをまとめてご紹介します。
【写真】ディズニー“チェシャ猫”の「ミニT」も！ バリエーション豊かなラインナップ一覧
■ふわもこディズニーキャラをフューチャー
まず紹介するのは、6月1日（月）から登場する、ディズニーとピクサーの世界から“ふわふわもこもこの毛並みが魅力のキャラクターたち”にスポットを当てたコレクションです。
スタイリッシュな「ミニT」に、『おしゃれキャット』の愛らしい子ねこマリー、『トイ・ストーリー』シリーズのくまのぬいぐるみロッツォ、『ふしぎの国のアリス』の不思議なチェシャ猫、そして『シンデレラ』のいたずら好きなルシファーをデザイン。それぞれの個性を活かした全4種類から選べます。
■日焼けキティたちが「リラコ」に
続いて6月上旬から展開されるのは、サンリオキャラクターズをモチーフとした「リラコ」。ビーチでくつろぐサンリオキャラクターズがキュートなアイテムです。
デザインには、こんがり日焼け姿のハローキティ、マイメロディ、シナモロール、ポチャッコ、ポムポムプリンが登場し、楽しいリラックスタイムにぴったりな4柄がそろいます。
■2色の配色がおしゃれな『マイクラ』新作
同じく6月上旬より、大人気ゲーム『マインクラフト』の世界を描いたコレクションに新作が登場。ユニークなキャラクターの姿をグラフィックでデザインした、2色のおしゃれな配色が楽しめます。
ラインナップは、クリーパー、TNT、剣、ロゴと人気のモチーフを集めた1枚に、バックにエンダードラゴンを表現したデザインと、スティーブがクリーパーに追いかけられているデザインを加えた全3種類です。
■アウトドアを楽しむにゃんこたちを表現
また6月中旬からは、イラストレーター“ぢゅの”による『mofusand』の新作「UT」が発売。にゃんこたちが、アウトドアを楽しむ姿が愛らしいコレクションです。
リュックを背負う姿や、自然いっぱいの収穫体験を楽しむイメージ、大自然の中のバードウォッチング、ハンモックで夢こごちのひとときなど、アースカラーに施されたにゃんこたちのデザインに癒されます。
■世界で愛されるミュージカルとコラボ
さらに6月下旬より、不朽の名作ミュージカルとコラボした「ミュージカルアイコンズ」が新登場。
『キャッツ』、『レ・ミゼラブル』、『オペラ座の怪人』、『ウィキッド』の4作品を題材としたラインナップには、作品のキービジュアルや、代表する楽曲フレーズ、印象的な言葉がデザインされ、世界中の人々を魅了するミュージカルの世界を「UT」で満喫できます。
【写真】ディズニー“チェシャ猫”の「ミニT」も！ バリエーション豊かなラインナップ一覧
■ふわもこディズニーキャラをフューチャー
まず紹介するのは、6月1日（月）から登場する、ディズニーとピクサーの世界から“ふわふわもこもこの毛並みが魅力のキャラクターたち”にスポットを当てたコレクションです。
■日焼けキティたちが「リラコ」に
続いて6月上旬から展開されるのは、サンリオキャラクターズをモチーフとした「リラコ」。ビーチでくつろぐサンリオキャラクターズがキュートなアイテムです。
デザインには、こんがり日焼け姿のハローキティ、マイメロディ、シナモロール、ポチャッコ、ポムポムプリンが登場し、楽しいリラックスタイムにぴったりな4柄がそろいます。
■2色の配色がおしゃれな『マイクラ』新作
同じく6月上旬より、大人気ゲーム『マインクラフト』の世界を描いたコレクションに新作が登場。ユニークなキャラクターの姿をグラフィックでデザインした、2色のおしゃれな配色が楽しめます。
ラインナップは、クリーパー、TNT、剣、ロゴと人気のモチーフを集めた1枚に、バックにエンダードラゴンを表現したデザインと、スティーブがクリーパーに追いかけられているデザインを加えた全3種類です。
■アウトドアを楽しむにゃんこたちを表現
また6月中旬からは、イラストレーター“ぢゅの”による『mofusand』の新作「UT」が発売。にゃんこたちが、アウトドアを楽しむ姿が愛らしいコレクションです。
リュックを背負う姿や、自然いっぱいの収穫体験を楽しむイメージ、大自然の中のバードウォッチング、ハンモックで夢こごちのひとときなど、アースカラーに施されたにゃんこたちのデザインに癒されます。
■世界で愛されるミュージカルとコラボ
さらに6月下旬より、不朽の名作ミュージカルとコラボした「ミュージカルアイコンズ」が新登場。
『キャッツ』、『レ・ミゼラブル』、『オペラ座の怪人』、『ウィキッド』の4作品を題材としたラインナップには、作品のキービジュアルや、代表する楽曲フレーズ、印象的な言葉がデザインされ、世界中の人々を魅了するミュージカルの世界を「UT」で満喫できます。