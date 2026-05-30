ユニクロ「UT」6月の新発売商品が超かわいい！

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　さまざまな人気キャラクターやコンテンツとのコラボレーションが人気を集める「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」。今回は6月に発売される、バリーション豊かな注目アイテムをまとめてご紹介します。

【写真】ディズニー“チェシャ猫”の「ミニT」も！　バリエーション豊かなラインナップ一覧

■ふわもこディズニーキャラをフューチャー

　まず紹介するのは、6月1日（月）から登場する、ディズニーとピクサーの世界から“ふわふわもこもこの毛並みが魅力のキャラクターたち”にスポットを当てたコレクションです。

　スタイリッシュな「ミニT」に、『おしゃれキャット』の愛らしい子ねこマリー、『トイ・ストーリー』シリーズのくまのぬいぐるみロッツォ、『ふしぎの国のアリス』の不思議なチェシャ猫、そして『シンデレラ』のいたずら好きなルシファーをデザイン。それぞれの個性を活かした全4種類から選べます。

■日焼けキティたちが「リラコ」に

　続いて6月上旬から展開されるのは、サンリオキャラクターズをモチーフとした「リラコ」。ビーチでくつろぐサンリオキャラクターズがキュートなアイテムです。

　デザインには、こんがり日焼け姿のハローキティ、マイメロディ、シナモロール、ポチャッコ、ポムポムプリンが登場し、楽しいリラックスタイムにぴったりな4柄がそろいます。

■2色の配色がおしゃれな『マイクラ』新作

　同じく6月上旬より、大人気ゲーム『マインクラフト』の世界を描いたコレクションに新作が登場。ユニークなキャラクターの姿をグラフィックでデザインした、2色のおしゃれな配色が楽しめます。

　ラインナップは、クリーパー、TNT、剣、ロゴと人気のモチーフを集めた1枚に、バックにエンダードラゴンを表現したデザインと、スティーブがクリーパーに追いかけられているデザインを加えた全3種類です。

■アウトドアを楽しむにゃんこたちを表現

　また6月中旬からは、イラストレーター“ぢゅの”による『mofusand』の新作「UT」が発売。にゃんこたちが、アウトドアを楽しむ姿が愛らしいコレクションです。

　リュックを背負う姿や、自然いっぱいの収穫体験を楽しむイメージ、大自然の中のバードウォッチング、ハンモックで夢こごちのひとときなど、アースカラーに施されたにゃんこたちのデザインに癒されます。

■世界で愛されるミュージカルとコラボ

　さらに6月下旬より、不朽の名作ミュージカルとコラボした「ミュージカルアイコンズ」が新登場。

　『キャッツ』、『レ・ミゼラブル』、『オペラ座の怪人』、『ウィキッド』の4作品を題材としたラインナップには、作品のキービジュアルや、代表する楽曲フレーズ、印象的な言葉がデザインされ、世界中の人々を魅了するミュージカルの世界を「UT」で満喫できます。