乃木坂46が30日、公式サイトを更新。体調不良のため活動休止中の増田三莉音（16）の「真夏の全国ツアー2026」休演を発表した。

「体調不良に伴い活動を休止している増田三莉音ですが、出演未定となっておりました『真夏の全国ツアー2026』を休演させていただくことになりました」と発表。「また、6月21日(日)・6月28日(日)に開催する『オンライン ミート＆グリート』についても、欠席させていただきます」と明かした。

以降の活動については、追って公式サイトで知らせるという。「ファンの皆様、ならびに関係者の皆様にはご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解をいただけますよう、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

増田をめぐっては、先月28日に「体調不良が続いており、当面の間は乃木坂46としての活動を休止し、体調の回復を優先させていただく事となりました」と発表していた。

増田は昨年6期生オーディション夏組に合格。今年2月に雑誌「Seventeen」の専属モデルに加入することが発表され、同年3月2日発売の2026年春号に初登場していた。