【シンガポール＝山口真史、作田総輝】日本とオーストラリア、ニュージーランド（ＮＺ）の３か国の防衛相会談が３０日午前、シンガポールで初めて開かれた。

ＮＺが検討する海上自衛隊「もがみ型」護衛艦の改良型の導入に向けて協議したほか、「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」構想の実現に向けて協力することも確認した。

会談はアジア安全保障会議に合わせて約４５分間行われ、小泉防衛相、リチャード・マールズ豪副首相兼国防相、クリス・ペンクＮＺ国防相が出席した。

小泉氏は冒頭、「ＮＺ側から『もがみ』に関心が寄せられる中、早期に３者で議論ができうれしく思う。更なる３か国の連携を探りたい」と述べた。マールズ氏は「今ほど、両国との防衛関係の幅が広がったことはない」と語り、ペンク氏は「豪州と日本との相互運用性を高めるために必要なことを行う」と応じた。

小泉氏はペンク氏に対し、もがみ型を導入すれば３か国の部隊の相互運用性や装備品の相互互換性の向上につながるとアピールした。

ＮＺが次期フリゲート艦の候補に「もがみ型」を選んだのは、同盟国の豪州が導入を決めたことが背景にある。日豪との装備の共通化を通じた連携強化に加え、豪州に設けられる予定の「もがみ型」の生産拠点での整備も可能になるためだ。ＮＺは２０２７年末までに選定に向けた提言をまとめる見通しだ。

３氏はインド太平洋地域の安保環境についても議論し、３か国の協力が地域の安定強化につながるとの認識で一致した。