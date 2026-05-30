◇高校野球春季近畿大会準決勝 智弁和歌山4―0立命館宇治（2026年5月30日 わかさスタジアム京都）

高校野球の春季近畿大会は30日に準決勝が行われ、智弁和歌山が立命館宇治（京都）を4―0で下し、3年連続の決勝進出を決めた。

計3投手が零封リレーでつないだ。

1―0の6回からは、背番号17で最速141キロ左腕の米原佑真（2年）が3番手で救援。7回2死満塁を直球での見逃し三振で切り抜けるなど4回無失点で試合を締めた。

「直球とチェンジアップで奥行きを出し、スライダーもうまく制球することができたので、無失点に抑えられることができたかなと思います」

今年のチームは野手にタレントがそろい「打ち勝つチーム」を掲げている。一方、今回の一戦は打線が7回終了時点で1得点と苦しんでいた中、米原が「野手が打てない日は投手陣がカバーする」と奮起した。

同校OBの黒原拓未（現広島）を彷彿とさせる投球フォームで投じ、切れのある直球やチェンジアップで勝負する一面も先輩左腕と重なる。自己最速は昨秋時点から5キロ上昇して141キロに到達。成長著しい2年生左腕の好投に中谷仁監督から「米原もよかったですね」と称えられた。

同校は直球2年連続で準優勝に終わっているだけに「先輩方が決勝で負けている分、自分たちが近畿大会を優勝し、夏の全国大会優勝につなげたい」と見据えた。