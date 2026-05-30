◆米大リーグ オリオールズ５―６ブルージェイズ（２９日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）

ブルージェイズの岡本和真内野手が、０―５で迎えた７回無死一塁から左翼へ１２号２ランを放つなど、４打数１安打２打点１得点１三振で、打率は２割１分６分となった。

岡本の豪打で目覚めた打線は、この日メジャーデビューしたマカドーが右中間１号２ランで続き、２ラン２本で４点を返した。８回にはゲレロの２点二塁打で６―５と逆転した。今季最長タイの４連勝で４月４日以来の勝率５割となった

岡本のバットが停滞した試合を劇的に変えた。０―５で迎えた７回無死一塁。岡本が先発左腕ロジャーズの初球、内寄りの直球９３マイルを捉える。打球速度１０８・３マイル（約１７４・３キロ）の打球は、飛距離３９７フィート（約１２１・０メートル）で空間を旅し、左翼席に着弾。岡本は一塁走者ゲレロとお辞儀ポースの後、青いジャケットを羽織って、ダッグアウトで祝福された。

「ホームランになるかなと、思いました。しっかり仕留められて良かったです」

この一発で打線が目覚める。続くバーショが左翼二塁打、更にこの日メジャーデビューのマカドーが右中間１号２ランで４―５。８回ゲレロの左越２点適時二塁打で６―５と、ＭＬＢ公式が一時は勝率３％と算出していた試合をひっくり返した。

６回を終えて５点差を逆転したのは、２０２１年９月３日のアスレチックス戦以来。「粘りながら試合が出来ていると思います。終盤にひっくり返したというのは、明日につながると思います」と、手応えが残った。

直球にはメジャーでも強さを見せている。今季フォーシーム（直球）に対して４二塁打、６本塁打、１３打点。全体のハードヒット率がリーグ９位となる５１・９％となる中でも、直球のハードヒット率は６６％に上昇する。絶好調でスタートした今月、中盤以降は三振が増加、５試合連続無安打と苦しんだが、「ずっとコレでやるというシーズンはないと思いますし、誰しも、色々考えて変えている」と黙々と早出で打ち込んできた。２７日のマーリンズ戦では１９試合ぶりの本塁打を放ち、「ホームランが出たというのは自分の中でもいいこと」とうなずく。

この日の敵地は「スター・ウォーズ・ナイト」。岡本は悪のキャラクター「カイロ・レン」仕様でスコアボードに紹介されたが、まさに敵に災厄をもたらす存在となった。

チームは６回以降中継ぎ３投手が被安打ゼロでタスキをつなぎ、今月のブルペン・デーは４連勝。今季最長タイの４連勝で借金返済。４月４日以来の勝率５割（２９勝２９敗）とした。

「粘りながら試合が出来ていると思います」と岡本。昨年のア・リーグ王者がここから貯金モードに切り替わる。