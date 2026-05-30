◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ―阪神（３０日・ＺＯＺＯマリン）

阪神・藤川球児監督はロッテ戦前に２軍降格した３年目・福島について説明した。

「福島は猪突猛進型なので。ですからバント失敗とかで、それを何とも思わないんですよ、実際。でも、そうではなくて、野球って連係プレーなのでサインの遂行といいますか、（その）理解がなかなか追い付いてこないというか…。必ず克服できると思うので。うちは小学生のチームように毎朝サインのチェックをしているんです。近年の野球選手はなかなかそういうことに長けている選手とそうではなくて能力型で入ってきた選手もたくさんいますので。だからコーチにお願いしていて、コーチの仕事量が増えているんですけど、その中でもなかなか、１度２度じゃないので。外野でもちょっと選手と交錯しそうになったりというケースもあったりして。みんな人生を懸けてグラウンドに出ていて、そのギリギリのところで勝負しているので、福島にはそれをもう１度、ファームの方で学んで。彼の良さと、もう１つ彼が新たな武器として身につけられるようになれれば、チームとしてもありがたいしね」

前日（29 日）の同戦の２回無死一塁の犠打失敗に加え、７回１死から四球を選んだ後、続く伏見の打席ではエンドランのサインの見落としもあったとみられる。指揮官は「昨日、エンドランが出てたんですけど、その打席、結局エンドランができずに伏見が空振り三振するということになるんですけど。伏見も野球人生かけてやっているし、チームのためにと思ってやって、もちろん福島も思っている。だけどこれはその後のゲームがギリギリになっていくというのが野球はあるので。まだそこまでの責任を背負わすわけにはいかないし、この経験を生かしてね、こちらもある程度我慢はしてましたけど、ですから磨き直して」と言及した。

３年目の福島は開幕直後に育成選手から支配下登録され、３１試合で打率２割５分３厘、０本塁打、２打点。藤川監督はファームで研さんを積み、さらなるレベルアップにつながることを願った。