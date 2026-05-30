79歳・千昌夫、趣味の作品を披露 夜の街に輝く東京タワー×月を捉えた“天体的な”1枚に絶賛する声「すごい！」「美しい」
歌手の千昌夫（79）が28日、自身のインスタグラムを更新。“趣味のカメラ”によって撮影した作品を公開し、東京タワーと月を重ねた“月串刺し”ショットに、ファンから驚きと絶賛の声が寄せられている。
【写真】「素晴らしい構図」79歳・千昌夫が撮影！夜の街に輝く東京タワー×月を捉えた“作品”
千は「趣味のカメラ 東京タワー月 串刺し」とコメントし、東京の夜空に浮かぶ大きな満月が東京タワーの先端に重なる印象的な写真を投稿。赤やオレンジ色に輝くタワーと月が幻想的なコントラストを描き、まるで絵画のような1枚となっていた。
コメント欄には「こんなにピッタシ、クッキリと素晴らしいですね〜」「ワォ〜 すごい！すごい！」「素晴らしい構図ですね」「煌びやかですね」「心を沈めてくれそうな美しいお写真」「かっこいい千昌夫さんの歌声が写真から聴こえてるような気がします！」などの声が寄せられ、多くの反響が集まっている。
【写真】「素晴らしい構図」79歳・千昌夫が撮影！夜の街に輝く東京タワー×月を捉えた“作品”
千は「趣味のカメラ 東京タワー月 串刺し」とコメントし、東京の夜空に浮かぶ大きな満月が東京タワーの先端に重なる印象的な写真を投稿。赤やオレンジ色に輝くタワーと月が幻想的なコントラストを描き、まるで絵画のような1枚となっていた。
コメント欄には「こんなにピッタシ、クッキリと素晴らしいですね〜」「ワォ〜 すごい！すごい！」「素晴らしい構図ですね」「煌びやかですね」「心を沈めてくれそうな美しいお写真」「かっこいい千昌夫さんの歌声が写真から聴こえてるような気がします！」などの声が寄せられ、多くの反響が集まっている。