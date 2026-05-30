「パパが病気で困ったこととか…」余命わずかの父もつ5歳息子、児童相談所職員の質問に健気すぎる回答＜余命３ヶ月のサレ夫＞

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

5月29日（金）に放送された第6話では、主人公の5歳の息子・蓮（小野晄士朗）が、「パパが病気で困ったこととか…」と尋ねられ、健気な回答をしてみせた。

【映像】サレ夫が児童相談所に通報されてしまい…

◆「パパの病気は治るから大丈夫」

余命宣告を受けている主人公の高坂葵（白洲迅）は、妻・美月（桜井日奈子）の不倫を知り、保険金1億円がすべて息子の蓮に渡るよう変更。しかし美月は諦めず、蓮の親権さえ得れば、たとえ離婚されても1億円が手に入ると考えた。

そして第6話では、親権を争う際に葵が不利になるよう、美月は児童相談所に「葵が蓮を虐待している」とウソの通報を入れた。

そうして、突然家に児童相談所の職員たちが訪問してきて、葵は困惑。

葵が職員のひとりに事情を説明するなか、もう一方の職員は蓮に「パパの病気心配だね」と語りかけた。すると蓮は「パパの病気は治るから大丈夫」と力強く返答。さらに「パパが病気で困ったこととかあるかな？」と尋ねられても、迷うことなく「ないよ！」と即答した。

散々な目に遭い続ける主人公の葵だが、父の味方であり続ける健気な蓮の姿は、葵でなくとも思わずグッときてしまう一幕となっていた。