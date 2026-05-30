＜歌声分析＞

アーティストの魅力を語るうえで、楽曲だけでなく“歌声”そのものに宿る個性にフォーカスする連載「歌声分析」。声をひとつの“楽器”として捉え、音楽表現にどのような輪郭を与えているのかを掘り下げていく本連載では、技術的な視点からさまざまなアーティストの歌声を紐解いていく。

第15回目となる今回は、大泉洋を取り上げたい。

（関連：【映像あり】大泉洋が歌うGLAY TAKURO提供「ふわり」、玉置浩二提供「陽炎」名曲MV）

■俳優の発声が宿す説得力、放射状に広がる朗らかな響き

大泉洋は、日本のエンターテインメント界において、極めて特殊なポジションにいる存在である。俳優やタレント、昨今では司会者と活躍は多岐にわたるが、一方歌手であり、シンガーソングライターとしての顔も持つ。北海道発のローカル番組『水曜どうでしょう』（北海道テレビ）で見せた、ぼやき、自虐、リアクションを織り交ぜたキャラクターは、彼のパブリックイメージを決定づけた。万人を笑わせる才能は、コメディアンにも通ずるものでもあると言えるだろう。要するに、非常に肩書きが多く、演技の幅も広い。ただ、そんな大泉が、誰が聴いても上手いと感じられる歌唱力を持っていることは、まだあまり広く知られていないのではないだろうか。

大泉のキャラクターは非常に濃いが、その歌声は、言葉に説得力を持たせる。聴いていると、歌っているというよりもメロディを介して、持ち前の大きな声で言葉を発しているという形に近い。

まず特徴的なのは、一般的なシンガーとは異なる、俳優として培われた発声だ。メロディを滑らかに流すよりも、言葉を前方へ真っ直ぐ届ける発声がベースになっている。子音の立ち上がりも自然で、母音は楽譜上でのロングトーン以外はあまり伸ばさない。そのため“歌”でありながら、どこか“語り”に近い質感を持っているのだ。

ほかにも目立つのが、朗々と響くロングトーンである。喉を開いて声を放つため、空間の中で放射状に広がっていく印象になる。体の奥で息を支えながら、自身の中で溜めた空気を通して歌い上げる様は、舞台俳優的な腹式呼吸とも地続きに感じられる発声と言えるだろう。その響きは、少しだけオペラを彷彿とさせるほど時にクラシカルだが、大泉の歌声には人間味が滲み、オペラというより合唱団の独唱に近い温かみのある印象になる。

また興味深いのは、ピッチは非常に安定している一方で、アップチューンのリズムでは“頑張っている”のが垣間見えるところだ。しかし、そこを弱点として聴き手に残さない。大泉は、リズムを完璧に揃え切るよりも、言葉を発することを優先しているのだ。

本稿では、“ボーカリスト・大泉洋”が持つ説得力の理由を、楽曲をピックアップしながら分析していきたい。

「本日のスープ」（2004年）は、大泉がDJを務めていたラジオ番組の企画からスタートした曲だ。スターダスト☆レビューとのコラボレーションシングルとして「北海道限定盤」と「全国盤」がリリースされた。クワイアを取り入れたスケール感あるミディアムチューンで、大泉は実に丁寧に歌を紡いでいる。声量、声質も一定で、まるで隣で歌っているような距離感さえある。フレーズとフレーズの繋ぎも滑らかで、生活の延長線のような自然な間を作り、この曲の切なくも美しいメロディをしっかり言葉で表現している。

「ハナ～僕とじいちゃんと」（2006年）は、大泉の“語り部”としての資質がよく表れた1曲だ。自身が作詞曲を手掛けたゆえに、感情を乗せやすい曲だと思うのだが、彼は感情を前景化するアプローチをしておらず、自然な温度で物語を手渡していく。秀逸なのは歌い出しの〈夏が来れば〉の“なつ”で、そっと置くように歌い始め、その質感のまま母音を綺麗に伸ばしている。丁寧に描かれた1本の線のような存在感で、最初の単語で曲の世界を提示している点が見事だ。

■「ふわり」「みんなのYEAH!!!」……言葉の芯とピッチを保つ実力

「ビーチドリーマー」（2009年）は、爽やかなアレンジが映えるシティポップ文脈のミディアムアップチューン。作詞曲を手掛けたのは大泉本人だ。注目してほしいのは、サビに登場する〈ビーチ ビーチビーチビーチ ドリーマー〉というフレーズ。“ビーチ”という、歌いにくい言葉である“い”の母音をこれだけ続けたことにも驚くが、大泉はどの母音も喉を閉じることなく、朗々とロングトーンを鳴らしている。また、一般的に声は縦に響いていくパターンが多いが、発した場所から放射状に広がっていくような響き方をしているのも、ボーカリスト・大泉ならではの個性である。

「ふわり」（2024年）は、GLAY・TAKUROが作詞曲を担当。大泉の声質とキー設定が最も自然に噛み合った1曲と言えるかもしれない。譜割りがシンプルなこの曲で、大泉は中高域を非常に伸びやかに発している。無理に高音を張り上げず、余裕を持って声を前方へ流していくため、言葉、息、メロディが自然に繋がる。特に印象的なのは、終盤の転調でのピッチの安定感だ。正確な音をとり、綺麗に転調している。そして、ロングトーンを伸ばした後「ランランラン」と続くパートでは、言葉より“音”そのものが前面に出る。言葉が終わった後でも、音の質量と音程の芯を保ち続けており、ここに大泉の発声の実力が垣間見られる。

玉置浩二が作曲を手掛けた「陽炎」（2026年）は、スパニッシュなギター、憂いあるメロディなど、メランコリックな1曲だ。イントロから楽曲の世界観が強く滲むこの曲で、大泉は冒頭の「Oh Oh Oh Oh」から、音のエッジを立てて発音し、ボーカリストとしての存在感を印象付けている。一方で、Aメロの歌い出しからは、言葉のエッジの立たせ方に強弱をつけ、言葉の響きをメロディに沿って変えているのだ。玉置のドラマティックなメロディと、大泉の人間臭い声がぶつかることで独特の哀愁が滲み、そこに曲の説得力が生まれている。

最後は、5月27日にデジタルリリースされた「みんなのYEAH!!!」。作詞曲をスキマスイッチが手掛けた、ブライトなアップチューンだ。安定した中低音域で歌い出す大泉は、〈優しく慎重に 時には全力で Oh〉というフレーズで〈優しく〉の“しく”、〈慎重に〉の“ちょうに”で、トーンの中で音程を変化させている。これまでの大泉のボーカルアプローチにはあまり見られなかったパターンだが、ここで大泉は、トーンの長さ、ピッチの到達点を同一に揃えることで、この曲の持つリズム感をしっかり踏襲した歌い方を提示してみせた。

大泉洋は、曲に対して、いつも全力で向き合っている。だからこそ、時に不完全であっても、そこを自身の持ち味として変換できるのだろう。彼は確かな歌唱力を持っているが、それがただ“上手い歌”として記憶されるのではなく、“大泉洋が紡いだ言葉”として心に刻まれるのだ。ここに、無二の説得力が生まれる。俳優があえて演じていない感情、生身の人間性が大泉洋の歌にはいつも存在している。

（文＝伊藤亜希）