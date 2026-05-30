【おむすびころりんなねこ】おじいさんが覗いた穴からは、愛らしい声がいくつも聞こえて
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ねこがいればみーんな幸せ!?
WEBアニメも大人気！
誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、ゆるっとしたねこの作品でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさんです。
古今東西様々の昔話や童話などのみんなが知ってる物語たちに、かわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで、物語は新たな展開に！
※本記事はぱんだにあ著の書籍『よっ！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆おむすびころりんなねこ
■◆元となったむかしばなし
おむすびころりん
むかし、正直なおじいさんが山で働いていると、おむすびをうっかり穴に落としてしまいます。穴の中から歌が聞こえ、不思議に思って中へ入ると、ねずみたちが歌いながらおむすびを喜んで食べていました。
ねずみたちはおむすびをくれたお礼に好きなつづらを選ばせてくれます。おじいさんは小さいつづらを選び、家に帰って開けると中には宝物がぎっしり詰まっていました。
これを見た欲張りなおじいさんもまねをして穴に入り、わざとらしく振る舞ってねずみたちを困らせ、大きいつづらを選んで帰ります。ところが家で開けると中からは化け物が飛び出し、大騒ぎになります。ひどい目にあった欲張りなおじいさんは心を入れ替えて暮らしたのでした。
著＝ぱんだにあ／『よっ！ねこむかしばなし』