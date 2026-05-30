資生堂が手がけるスキン＆マインドブランド「バウム（BAUM）」が、人気の「バウム アロマティック スリーピングマスク n」（全2種、各80g 通常パッケージ6930円、木製パッケージ8250円）を刷新する。加えて昨年数量限定で登場した「バウム スリーピング バスエッセンス n」（190mL 5720円）を定番化し、2品を「スリーピングシリーズ」として7月30日に発売する。直営店舗及び公式オンラインストアなどで取り扱う。価格は全て編集部調べ。

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スリーピングマスクは夜のスキンケア後の入眠直前に使用し、心地良い睡眠へと誘う香りとともに明るく艶やかな肌へと導くアイテムとして2023年の発売。今回、新たにひのきオイル（エモリエント、芳香）を配合し、奥行きのある香りに包まれながらうるおいに満ちたなめらかな肌へと整える。さらにウォーターヴェール処方の採用で、軽やかなテクスチャーと長時間のマスク効果を両立。従来品の木製パッケージに加え、用途によって選びやすいよう通常パッケージを用意する。

バスエッセンスは、定番化する。エモリエントと芳香効果が期待できるひのきオイルとユーカリ油を配合して進化し、より豊かに感じる香りと入浴後のしっとりとした肌を叶える。

◾️バウム：公式サイト