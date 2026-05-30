嵐の松本潤（42）が29日、自身のインスタグラムを更新。嵐ラストツアーで身につけているアクセサリーの秘密を明かし、反響を呼んでいる。

31日に東京ドームでラストステージを迎える嵐。松本は「1998年、まだ嵐としてデビューする前に初めてLAに行った時に買ったChrome Hearts。当時、値段にかなりビビったけど、一世一代の大勝負ばりの気持ちで思い切って買ったモノ」と思い出のアクセサリーを公開した。

「あれから28年が経った2026年。嵐のラストツアーで身につけてステージに立っている」と嵐ラストツアーでも身につけていることを明かした。

「松本少年、良いものを買ったね」と茶目っ気たっぷり。「あの頃の思いも含め、一世一代の大勝負を楽しみたい思います」と最後まで全力で楽しむことをつづった。

「#wearearashi」「#東京ドームも」「#配信も」「#楽しんでください」「#松本潤」と添えた。

この投稿に、約半日で50万件を超える「いいね」が集まる反響。

コメント欄にも「31日は、大切な嵐さんの最後の最高の姿をしっかり見届けます」「28年経っても大切に持ってたのと同じように嵐も大切にしてくれてたと思うと泣けてくる」「これからも嵐5人大好きです」「めちゃ気になってた」「いままでステージで輝いてくれて本当にありがとう」「ずっとずっと大好きです」「素敵な宝物を見せてくれてありがとう」「松本少年立派になりましたね」「ラスト頑張ってね」「嵐が生きている時代に生まれてきてよかった」「松本少年！素敵な未来が待っているよ！」などの声が殺到している。