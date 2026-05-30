日本代表がアイスランド代表と対戦する

森保一監督率いるサッカー日本代表は5月31日、国立競技場でアイスランド代表と対戦する。

アイスランド戦に臨む選手も全員が合流し、前日練習を迎えるなか、日本サッカー協会（JFA）が公式Xに投稿した限定プレゼントが「早めにゲットしに行きます」「ほしい」など注目を集めている。

アイスランド戦では、「KIRINブース」にて、キリン「勝利のハチマキ」が、観戦チケット1枚を提示するともらえるキャンペーンを実施。数には限りがあるため、「お早めにお越しください」と呼びかけられた。「勝利のハチマキ」には、選手それぞれの思いがプリントされた特別仕様。昨年9月のブラジル戦などでも配布されるなど、日本代表を応援する上でお馴染みのグッズとして浸透してきている。39歳のDF長友佑都は「五度目の正直」と文字を刻んだ。

北中米ワールドカップに向けた壮行試合のアイスランド戦でも「勝利のハチマキ」の配布が決定し、SNSでも「選手の熱いメッセージと共に声援を届けたいです」「限定品とのことなので早めにゲットしに行きます」「勝ちましょう！！」「今回は早めに行かんと〜」「どのくらいあるんだろうか」「ほしい」「ドキドキしてきた！」「もらえたら嬉しいです！」など多くのコメントが寄せられ、W杯、アイスランド戦を前にファン・サポーターが盛り上がりを見せていた。（FOOTBALL ZONE編集部）