71歳・片岡鶴太郎がオシャレすぎる！ 激シブスーツ姿に反響「素敵過ぎます」
俳優であり画家としても活躍する片岡鶴太郎が、自身のInstagramで鍛え抜かれた肉体を公開し、ネット上で大きな話題を呼んでいる。
【写真】このセンスを1mmでも見習いたい…鶴太郎のスーツ姿に絶賛の声
片岡といえば、14年前から本格的にヨガを開始。現在も「夜11時に起き、朝5時までヨガを行う」という独自の生活リズムを続けている。食事は1日1食の朝食のみ。菜食中心の食生活とヨガの組み合わせが、年齢を超えた肉体を支えている。一方で、ファッションにも精通しており、Instagramではカジュアルからフォーマルまで、センス抜群のコーディネートを日々披露している。
そんな鶴太郎はこの日、「ヴィンテージストライプスーツスタイル」とつづり、全身をトータルコーディネートしたフォーマルなスーツ姿を公開。TONELLO（トネッロ）のクラシカルなスーツのほか、革靴やネクタイまで凝りに凝ったブランド物で固めているが、注目はアクセサリーで、写真では分かりにくいが、ティファニのイヤリングをしているようだ。
御年71の年齢を感じさせない鶴太郎のスタイリッシュなコーディネートにファンからは「すっすてき」「スーツ素敵過ぎます」「色んな全ての視点から…美しいってこういう事なんですね」「カッコよ」といった絶賛が届いている。
■片岡鶴太郎（かたおか つるたろう）
1954年12月21日生まれ、東京都西日暮里出身。高校卒業後、片岡鶴八師匠に弟子入り。3年後には声帯模写で独り立ちし、東宝名人会、浅草演芸場に出演。その後、バラエティ番組で人気に。1988年にはボクシングのライセンスを取得。1995年には、東京にて初の個展「とんぼのように」を開催。現在は幅広いキャラクターを演じる役者としても、ドラマ・映画・演劇など様々なメディアで活躍している。
引用：「片岡鶴太郎」Instagram（@tsurutaro_kataoka_official）
【写真】このセンスを1mmでも見習いたい…鶴太郎のスーツ姿に絶賛の声
片岡といえば、14年前から本格的にヨガを開始。現在も「夜11時に起き、朝5時までヨガを行う」という独自の生活リズムを続けている。食事は1日1食の朝食のみ。菜食中心の食生活とヨガの組み合わせが、年齢を超えた肉体を支えている。一方で、ファッションにも精通しており、Instagramではカジュアルからフォーマルまで、センス抜群のコーディネートを日々披露している。
御年71の年齢を感じさせない鶴太郎のスタイリッシュなコーディネートにファンからは「すっすてき」「スーツ素敵過ぎます」「色んな全ての視点から…美しいってこういう事なんですね」「カッコよ」といった絶賛が届いている。
■片岡鶴太郎（かたおか つるたろう）
1954年12月21日生まれ、東京都西日暮里出身。高校卒業後、片岡鶴八師匠に弟子入り。3年後には声帯模写で独り立ちし、東宝名人会、浅草演芸場に出演。その後、バラエティ番組で人気に。1988年にはボクシングのライセンスを取得。1995年には、東京にて初の個展「とんぼのように」を開催。現在は幅広いキャラクターを演じる役者としても、ドラマ・映画・演劇など様々なメディアで活躍している。
引用：「片岡鶴太郎」Instagram（@tsurutaro_kataoka_official）