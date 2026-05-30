『名探偵プリキュア！』第18話「名探偵の共演」、名探偵コナンと協力して消えたガラスの靴を探せ
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第18話「名探偵の共演」が、あす5月31日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】見た目は子ども、頭脳は大人な“名探偵”が登場！ 第18話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
■第18話「名探偵の共演」あらすじ
宝生美術館で開催される、ガラスアーティスト・新堂美佐子の展覧会の展示を任されたジェット先輩といっしょに、準備を手伝うあんな（声：千賀）とみくる（声：本渡）。目玉作品は「12時のわすれもの」と名付けられたガラスの靴だったが、突然館内でさわぎが起き、「12時のわすれもの」が消えてしまう事件が発生する。
展覧会の準備を中断してキュアット探偵事務所に戻るジェット先輩から、事件の解決を託されるあんなとみくる。怪盗団ファントムの仕業だと考えたふたりは、ガラスの靴をどうやって持ち出したのか調査するものの、全く手がかりが見つからず――。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
【動画】見た目は子ども、頭脳は大人な“名探偵”が登場！ 第18話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
宝生美術館で開催される、ガラスアーティスト・新堂美佐子の展覧会の展示を任されたジェット先輩といっしょに、準備を手伝うあんな（声：千賀）とみくる（声：本渡）。目玉作品は「12時のわすれもの」と名付けられたガラスの靴だったが、突然館内でさわぎが起き、「12時のわすれもの」が消えてしまう事件が発生する。
展覧会の準備を中断してキュアット探偵事務所に戻るジェット先輩から、事件の解決を託されるあんなとみくる。怪盗団ファントムの仕業だと考えたふたりは、ガラスの靴をどうやって持ち出したのか調査するものの、全く手がかりが見つからず――。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。