◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４点リードの５回２死走者なしで迎えた３打席目は中前打を放ち、５試合ぶりのマルチ安打をマークした。

２戦連発となる１０号にも期待がかかる一戦。初回先頭の１打席目は外角低めのカーブにバットが空を切り、空振り三振に倒れ、本拠地からはため息が漏れた。だが、直後の２死から３番フリーマンが左翼ポール際にソロを放り込み、先制に成功した。

２点リードの３回１死走者なしで迎えた第２打席。カウント１―０からの２球目、右腕ウィーラーのスプリットを捉えると、打球速度９９・９マイル（約１５９・３キロ）で右翼ブルペンに飛び込んだ。２試合連続となる１０号で、６年連続の２ケタ本塁打を達成。イチロー、松井秀喜に次いで日本人史上３人目となる通算７００打点に到達した。リーグトップ２１本塁打で独走するシュワバーの目の前で飛び出した大谷の衝撃アーチに、本拠地は熱狂の渦に包まれた。

休養日を挟んで迎えるフィリーズとの３連戦。大谷は２７日（同２８日）のロッキーズ戦では「１番・投手、指名打者」で出場し、投げては６回無安打１失点、７奪三振の好投で５勝目（２敗）を挙げて、防御率が規定投球回未到達ながら０・８２となった。打っても初回先頭、菅野智之投手（３６）から９号を放ち、決勝打となる先制点をたたき出した。試合後には「（状態は）ちょっとずつ上がってきている感じ。あとは角度がつけば、（スタンドに）入るような打球がもっと増えるのかな。スイングスピード、打球速度ともにいい傾向」と手応えを口にしていた。