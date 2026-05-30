俳優の舘ひろしが３０日、東京・調布市駅前広場で一日警察署長任命式とトークイベントを行い、６月１９日公開の主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督）をアピールした。

プライベートでは自動車免許を所持しており、自宅からゴルフの練習場に行く際に短距離ながら運転するという。３月に７６歳を迎え、免許を返納する可能性について「自分がコントロールできないことがあったら免許を返納しようかと思ってます」と明かした。

イベント後には報道陣の取材に応じ、かつて所属していた石原プロ（２０２１年解散）の本拠地・調布の大声援に「本当にうれしい。励みになる」と笑顔。「全員が『免許返納！？』を見てくれるとうれしいね」と語った。

同作では事務所の後輩・黒川想矢を乗せてバイクを運転するシーンも。プライベートでは石原プロの故・小林正彦専務に「お前はオートバイに乗ると人格が変わるから、映画以外では運転するな」と言われて以来乗っていないそう。自転車の乗り方も忘れてしまったようで「小さい時に乗っていたけど、大人になってからは乗る機会がない。ペダルをこぐことに違和感がある」と苦笑していた。