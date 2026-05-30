【業務スーパー】に大感謝ッッ！！！ 常備しておきたい「優秀フード」

毎日の食事作りを楽にしてくれる、タイパもコスパも良い商品を探すなら、【業務スーパー】がおすすめです。今回は、業スーマニアがおすすめしている商品から、「優秀フード」をピックアップします。油で揚げるだけ、または、レンジでチンするだけで、おかずとして出せる冷凍食品や、巷で話題の麺料理が自分で作れるセットといった、お手軽調理の優秀フードをぜひチェックしてみてください。

家庭で熱々揚げ出し豆腐が食べられる

業スーマニアの@racco_clubさんが、「思わず手に取った」と紹介している「冷凍揚げ出し豆腐」。公式サイトによると「ふわっとなめらかな豆腐におから粉の衣をつけました」とのことで、たんぱく質がしっかりとれるヘルシーな仕上がり。油で揚げるだけで完成し、和食おかずや晩酌のお供としても重宝しそう。めんつゆ、醤油、あんかけなど、好きな食べ方ができるところも嬉しいポイント。冷凍庫に常備しておきたい1品になりそうです。

弁当にも使える！ さっぱり和風の春巻き

@racco_clubさんが「超話題」という、「和風しそ香る鶏むね春巻」。公式サイトによると、「細かく刻んだ鶏むね肉とたまねぎを炒めて味付けし、しそと春巻きの皮で包みました」とのこと。しその香りで、重くならずにさっぱりと食べられそうです。夕食等のおかずとしてはもちろん、弁当にも重宝しそう。こちらも油で揚げるだけで完成し、サッと食卓に出せる、手軽なおかずです。

レンチンでも油で揚げてもOK！

@arimama_chanさんがピックアップしているのは、「ちくわの磯辺揚げ」です。ちくわにあおさ入りの衣をつけて揚げた状態で冷凍されているので、レンジで温めるだけでもOK。とにかくタイパ重視のときはレンジで、揚げたてのサクッと感を楽しみたいときは油で揚げてと、都合に合わせて作り方を選べるところもポイント。@arimama_chanさんいわく、「実際に食べてみるとあおさの風味がよく満足感あり」とのこと。うどんのトッピングにするのもおすすめだそうです。

これも業スーで買えるの！？

巷で話題の麺料理、麻辣湯が作れるセットも業スーで購入できます。業スーの「麻辣湯の素」は、1人前が2回分入っているので、1人分を手軽に用意できるところが魅力。公式サイトによると「唐辛子や花椒などの香辛料をきかせた麻辣スープの素と細麺タイプの春雨をセットにしました」とのこと。@arimama_chanさんいわく「牛乳を加えることでまろやかでコクのあるスープの中にピリッとした辛み」だそう。肉、野菜、きのこなど、好みの具材をプラスすれば豪華な1品の完成。常温商品なので、ストックしてみてはいかがでしょうか。

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※こちらの記事では@racco_club様、@arimama_chan様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A