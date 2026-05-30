２９日、東京の国会議事堂前でプラカードを掲げ抗議の声を上げる市民。（東京＝新華社記者／賈浩成）

【新華社東京5月30日】東京の国会議事堂前で29日夜、市民約1万人が反戦集会を開き、高市政権が進める改憲や武器輸出規制の緩和などの動きに抗議した。

２９日、東京の国会議事堂前でプラカードを掲げ抗議の声を上げる市民。（東京＝新華社記者／賈浩成）

２９日、東京の国会議事堂前でプラカードを掲げ抗議の声を上げる市民。（東京＝新華社記者／賈浩成）

２９日、東京の国会議事堂前でプラカードを掲げ抗議の声を上げる市民。（東京＝新華社記者／賈浩成）

２９日、東京の国会議事堂前でプラカードを掲げ抗議の声を上げる市民。（東京＝新華社記者／賈浩成）

２９日、東京の国会議事堂前でプラカードを掲げ抗議の声を上げる市民。（東京＝新華社記者／賈浩成）