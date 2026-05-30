エリート建築士の夫と5歳の息子を持ちながら不倫を続ける“シタ妻”が、我が子をめぐり「母性なんてこれっぽっちも分からない！私は欠陥品！？」と仰天発言をし、夫を驚愕させた。

【映像】不倫妻・美月（桜井日奈子）の“怪演”シーン

5月29日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍の転移で「余命約3ヶ月」の宣告を受け、必死に病魔と闘っていた。その一方で、妻の美月（桜井日奈子）は愛人の砂山ケンジ（高橋光臣）と一緒になるため、葵の死亡保険金1億円を総取りしようと目論んでいた。

自身の不倫を棚に上げ、葵が息子・蓮を虐待していると児童相談所に嘘の通報までした美月に対し、葵は夜のリビングで「離婚してほしい」と決別を告げる。しかし美月は「蓮を返して」と一切引かず、激しい病の痛みに苦しむ葵を冷酷に見下ろしながら「児相も離婚調停も必要ないかもね。葵くんはこのまま死んじゃって、蓮は自動的に私の元に来る」と言い放った。

残酷な言葉に、葵が「蓮をどうする気だ……？」と言葉を絞り出すと、美月は「1億手に入れたら施設にでも入れる。もし欲しいなら、葵くんの優しいご両親にあげてもいいよ」と冷笑する。愛する我が子に対する異常な発言に、葵が「蓮がかわいくないの！？母親だろ……！」と慟哭するも、美月は全く悪びれることなく「母親って何？女は子どもを産んだら勝手に母親になると思ってる？」と平然と返した。

さらに、「母性なんてこれっぽっちもわからない！それってそんなに異常なこと！？私は欠陥品！？」と激昂し、「好きでこんなふうになったわけじゃない。私ばかり責めないで！恨むなら自分を恨みなよ。私を幸せにできなかった、つまらない男なんだから！」と、自らの非道を全て夫のせいにして激しく感情を爆発させた。

国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化した『余命3ヶ月のサレ夫』。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り絶望しながらも、愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く。